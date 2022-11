Power Rankings : semaine du 28 novembre

Les états des forces de Sportlogiq cherchent à apporter un regard objectif sur la performance de chaque club dans la LNH. Nous nous penchons sur des statistiques pour évaluer non seulement les résultats de chaque équipe, comme le différentiel de buts et le pourcentage de points obtenus, mais aussi le processus, pour savoir quels clubs peuvent s’attendre à progresser ou régresser.

Pour ce point, nous utilisons notamment le différentiel de buts attendus. Cette statistique mesure la qualité et la quantité de tirs obtenus et accordés par chaque formation. Un différentiel positif indique un club qui obtient régulièrement plus de chances que ses adversaires et peut donc s’attendre à l’emporter au pointage tôt ou tard, tandis qu’un différentiel négatif est généralement mauvais signe pour les succès futurs.

Nous considérons les statistiques pour la saison 2022-23 seulement, avec une emphase sur les 21 derniers jours pour illustrer le jeu récent de chaque club.

Malgré leurs deux victoires en trois matchs cette semaine, le CH chute de quatre positions à l’État des Forces. Une défaite cuisante de 7-2 contre les Sabres, qui avaient perdu leurs huit derniers matchs, et des victoires serrées contre deux des pires clubs de la LNH n’impressionnent pas beaucoup notre modèle. Le CH n’a marqué que sept buts cette semaine après tout, dont un dans un filet désert.

Quoi qu’il en soit, le CH continue d’avoir une fiche positive avec environ le quart de la saison déjà joué. La semaine s’est aussi terminée sur une belle note, avec Kirby Dach qui a marqué le but gagnant en tirs de barrage contre les Blackhawks à Chicago, narguant ses anciens partisans au passage.

Montréal accueille les Sharks au Centre Bell mardi soir, avant de partir dans l’ouest pour un voyage de quatre matchs.