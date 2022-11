Il y a un an jour pour jour, les Canadiens de Montréal congédiaient leur directeur général de l'époque Marc Bergevin. Malgré certaines erreurs, l'ex-patron hockey a tout de même laissé un bon héritage à ses successeurs.

C'est du moins ce que croit l'ex-entraîneur du Tricolore Michel Therrien.

«L’héritage qu’il a laissé est très bon, a souligné Therrien lors de l'émission JiC sur les ondes de TVA Sports, lundi. Nous, quand on était là, on avait le gun sur la tête, on n’était pas en reconstruction. On a pris un club qui a fini 27e et l’année d’après, il fallait faire les séries éliminatoires. Ç’a toujours été le mandat de se battre et faire les séries.

«C’est un mandat qui est différent que quand tu es en reconstruction.»

Therrien, qui a été engagé par Bergevin en 2012, a aussi mis l'emphase sur le fait que le CH a tout de même atteint la finale de la Coupe Stanley sous le régime Bergevin.

«C’est tellement dur de se rendre à la Coupe Stanley, a confié Therrien. C’est un exploit de faire les éliminatoires. Rendu dans les séries éliminatoires, tu ne sais jamais ce qui va se passer. Les Canadiens étaient à trois victoires de gagner la coupe, il faut se souvenir de ça.

«Du côté de Marc Bergevin, une année, on est passé quand même près de se rendre en finale de la Coupe Stanley, mais avec la perte de Carey Price, [...] je suis encore convaincu qu’on aurait été en mesure de se rendre là, mais on ne le saura jamais.»

Therrien a aussi fait valoir que Nick Suzuki et Cole Caufield, les principales vedettes du CH, ont été acquis sous l'ère Bergevin.

À voir dans la vidéo ci-dessus.