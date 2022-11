Les Raptors saluent le retour de Siakam

Les Raptors de Toronto ont retrouvé un visage qui leur était particulièrement familier en Pascal Siakam, qui revenait au jeu après une blessure, lundi au Scotiabank Arena, et ils ont profité de l’occasion pour défaire les Cavaliers de Cleveland 100 à 88.

Les favoris de la foule ont été assez peu mis à l’épreuve, eux qui ont pris les devants au premier quart, sans ne jamais la perdre par la suite. Ils ont même préservé un écart d’au moins 10 points avec leurs rivaux durant une majeure partie de la deuxième demie.

À son premier match en un peu plus de trois semaines, Siakam a bien fait avec 18 points et 11 rebonds, en plus d’ajouter cinq passes décisives. L’entraîneur-chef Nick Nurse avait toutefois affirmé que les minutes de jeu de son joueur vedette seraient comptées et il a finalement passé 30 min 11 s sur le parquet, après son absence de 10 matchs.

C’est plutôt O.G. Anunoby qui a mené l’attaque des siens, avec 20 points, alors que six joueurs des Raptors ont amassé 10 points ou plus.

Le Québécois Chris Boucher n’a toutefois pas été l’un de ceux-là, lui qui a calé un seul de ses quatre lancers, ainsi que trois de ses quatre lancers francs, pour cinq points, en 21 min 45 s de jeu. Le Montréalais Khem Birch n’a pas été bien mieux, étant blanchi en un peu plus de quatre minutes.

Du côté des «Cavs», Evan Mobley et Darius Garland ont assuré la réplique, avec 18 points chacun. Le premier a ajouté 15 rebonds tandis que le deuxième a réussi 10 passes décisives.

Les Raptors se dirigeront désormais du côté de La Nouvelle-Orléans, où ils affronteront les Pelicans, mercredi.