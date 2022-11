Le Brésil qualifié pour les huitièmes de finale

Le Brésil s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de soccer en vertu d’une victoire de 1 à 0 contre la Suisse, lundi, au Qatar.

Casemiro a été l’unique buteur de ce match à la 83e minute. La formation d’Amérique du Sud a ainsi profité de l’une des rares ouvertures dans le jeu hermétique des Suisses.

«C'était un match compliqué, contre une équipe fermée qui nous a placé en difficulté, mais nous avons continué à jouer notre jeu, a expliqué Rodrygo, auteur de la passe décisive, selon l’AFP. Quand un espace s'est créé, j'ai pu donner cette passe à Casemiro. Il a effectué une super frappe et nous a donné la victoire.»

Les deux joueurs jouaient d’ailleurs ensemble avec le Real Madrid jusqu’au mois d’août dernier.

«Cela compte beaucoup, a acquiescé Rodrygo. Casemiro nous transmet son expérience. Avant que le ballon arrive vers nous, je lui ai crié: "laisse passer!". Juste après, il s'est démarqué et j'ai pu lui redonner le ballon. C'est une action qu'on avait travaillée longtemps [avec le Real] et aujourd'hui, ç'a marché en sélection.»

Le Brésil, qui doit encore affronter le Cameroun, a donc signé deux victoires en autant de sorties depuis le début du Mondial. Il devient le deuxième pays à se qualifier pour les rencontres éliminatoires après la France.

Manque d’audace

Du côté de la Suisse, on estime que la stratégie a porté ses fruits pendant une grande partie du match, mais on était bien conscients dans le clan européen de la difficulté que représentait le match.

«Le Brésil, c'est une équipe qui met pas mal de pression, qui a beaucoup de talent. C'est normal qu'il y ait des phases de match où tu es plus défensif que quand tu joues contre une autre équipe, a fait valoir le gardien Yann Sommer. On a bien défendu, il n'y a pas eu énormément d'occasions pour le Brésil... mais ils ont marqué un super but. Il n'y avait rien à faire [sur le but]. C'était impossible. On est toujours déçu quand on perd, mais maintenant, on a notre finale vendredi.»

Malgré tout, l’entraîneur Murat Yakin estime que ses protégés auraient pu en faire un peu plus.

«Pendant un bon moment, la stratégie pour ce match a fonctionné. Nous avions une bonne maîtrise du jeu, nous avons bien couru et parcouru de bonnes distances. Mais ce résultat est triste pour nous, car les joueurs ont manqué d'audace en attaque.»

La Suisse pourra malgré tout progresser en l’emportant contre la Serbie.

