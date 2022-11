Jose Abreu rejoint les champions

Le joueur-étoile du baseball majeur Jose Abreu a signé un contrat de trois ans et d’environ 60 millions $ avec les Astros de Houston, lundi.

C’est ce qu’ont rapporté diverses sources, dont le quotidien «Houston Chronicle». Conséquemment, l’athlète de 35 ans quittera les White Sox de Chicago, l’équipe pour laquelle il évoluait depuis ses débuts dans les grandes ligues en 2014, au profit des champions de la plus récente Série mondiale.

Ayant vu son entente précédente se conclure à la fin de la dernière campagne, Abreu a conservé une moyenne au bâton de ,304, totalisant 15 circuits et 75 points produits. Il a cogné au moins 30 longues balles à cinq reprises et fait compter 100 points ou plus six fois; en 2019, il en a fait marquer 123, un sommet dans la Ligue américaine.

Le Cubain a été choisi la recrue de l’année dans l’Américaine en 2014 et a été choisi le joueur par excellence il y a deux ans. Trois fois invité au match des étoiles, il a empoché trois Bâtons d’argent.