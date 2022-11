Fantasy TVA Sports: les gros noms prennent du repos

Si nous sommes habitués à voir Connor McDavid, Leon Draisaitl et compagnie récolter des points soir après soir, il faut dire que les grandes vedettes de la LNH ont pris ça un peu plus relax la semaine dernière.

Effectivement, avec huit points chacun, c’est Andrei Kuzmenko et Jason Robertson qui ont obtenu le plus de points. Puis, ce sont Matthew Beniers, Jeff Skinner, Josh Morrissey et Kirill Kaprizov qui ont suivi, avec sept points.

Ainsi, ceux qui ont « pensé en dehors de la boîte » la semaine dernière ont été récompensés.

Retour sur la semaine 7

Triple égalité en tête au classement hebdomadaire alors que Stéphane Gaudreau, Henri Jakubowicz et Kathy Dorval ont tous obtenu 66 points. Si le premier a donné son étoile en attaque à Jack Hughes, les deux autres ont encore mieux fait en nommant Jason Robertson leur étoile. Erik Karlsson a fait l’unanimité parmi le trio de tête. Toutefois, c’est Morrissey qui aurait le plus payant.

Une petite baisse de régime pour ma part, avec 52 points. Bien que j’ai eu la clairvoyance de sélectionner Robertson dans mon équipe, je ne l’ai pas nommé mon étoile. Avec deux points chacun, Sidney Crosby, Connor McDavid et Nathan MacKinnon ont déçu.

Prédictions pour la semaine 8

Cette semaine, huit formations disputeront quatre parties. Deux équipes, les Coyotes et les Bruins ne seront en action de deux fois. Les 22 autres clubs prendront part à trois rencontres.

Voici les équipes qui joueront quatre fois :

Ducks d’Anaheim : NSH, DAL, MIN, WPG

Sabres de Buffalo: TBL , DET, COL , SJS

, DET, , Red Wings de Detroit : TOR , BUF , VGK , CLB

, , , CLB Oilers d’Edmonton: FLO , CHI, MIN, MTL

, CHI, MIN, Panthers de la Floride: EDM, CGY, VAN SEA

Rangers de New York : NJD , OTT, OTT , CHI

, OTT, , Sharks de San Jose: MTL, TOR, OTT, BUFF

Lightning de Tampa Bay: BUF, BOS, PHI, TOR

* Les matchs en gras sont à domicile

Voici mon équipe pour la semaine :

Cinq de mes six sélections en attaque disputeront quatre parties cette semaine. Robertson, qui ne prendra part qu’à trois rencontres, est tout de même le deuxième pointeur de la LNH et mérite sa place dans mon équipe.

À la défense, ce sont des choix assez classiques avec Adam Fox, Karlsson, Rasmus Dahlin et Mihail Sergachev.

Vitek Vanecek et Logan Thompson complètent ma formation.

Attaquants : Connor McDavid (Oilers, 4 points, étoile), Leon Draisaitl (Oilers, 4 points), Nikita Kucherov (Lightning, 4 points), Tage Thompson (Sabres, 2 points), Dominik Kubalik (Stars, 1 point), Jason Robertson (Stars, 3 points)

: Connor McDavid (Oilers, 4 points, étoile), Leon Draisaitl (Oilers, 4 points), Nikita Kucherov (Lightning, 4 points), Tage Thompson (Sabres, 2 points), Dominik Kubalik (Stars, 1 point), Jason Robertson (Stars, 3 points) Défenseurs : Adam Fox (Rangers, 3 points, étoile) Erik Karlsson (Sharks, 2 points), Rasmus Dahlin (Sabres, 1 point), Mikhail Sergachev (Lightning, 1 point)

: Adam Fox (Rangers, 3 points, étoile) Erik Karlsson (Sharks, 2 points), Rasmus Dahlin (Sabres, 1 point), Mikhail Sergachev (Lightning, 1 point) Gardiens de but : Vitek Vanecek (Devils, 2 points), Logan Thompson (2 points)

Rappel des règlements

Chaque semaine, vous devrez sélectionner six attaquants, quatre défenseurs et deux gardiens de but, pour un total de 12 joueurs. Ces joueurs ont une cote allant de 1 à 4 points et vous aurez un maximum de 30 points à dépenser pour construire votre formation.

De plus, vous devrez choisir un attaquant, un défenseur et un gardien de but qui seront les étoiles de votre équipe. Ces joueurs vont rapporteront le double des points.

Le système de pointage est le suivant pour les attaquants et les défenseurs: 1 point par but, 1 point par aide. Pour les gardiens, c’est 2 points par victoire, 1 point pour une défaite en prolongation/tirs de barrage et 1 point supplémentaire pour un blanchissage. Les points seront calculés sur une base hebdomadaire allant du lundi au dimanche. Cette semaine, vous avez jusqu'à lundi, 19h00, pour effectuer vos sélections.