CF Montréal: un entraîneur quitte l’Académie

L’entraîneur-chef de l’équipe des moins de 23 ans du CF Montréal, Nicolas Gagnon, ne sera pas de retour dans ses fonctions.

C’est ce que le club montréalais annoncé, lundi. Gagnon dirigeait en 2022 l’équipe de l'Académie en Première Ligue de soccer du Québec (PLSQ). Le CF Montréal U23 a terminé la saison au sixième rang du classement, avec un dossier de 12-8-2 et 38 points.

«Je tiens à remercier le club pour l’opportunité que j’ai eue pendant toutes ces années, a dit Gagnon selon un communiqué de l’équipe. Ceci m’amène à prendre un chemin différent et je suis reconnaissant de la confiance que le club m’a démontrée durant mon parcours.»

Gagnon œuvrait dans l’organisation depuis 10 ans. Il a également été le pilote de l’équipe des moins de 17 ans de l’Académie.

«Je tiens à remercier Nicolas pour plus de 10 ans au club. Il a certainement contribué à développer le talent d'ici et la relève de l'organisation, a déclaré le directeur de l'Académie, Marinos Papageorgopoulos. On lui souhaite la meilleure des chances pour la suite de sa carrière.»