NFL: les Browns surprennent les «Bucs» en surtemps

Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay n’ont pas été en mesure de poursuivre leur série de victoires et ont baissé pavillon 20 à 17 en prolongation face aux Browns de Cleveland, dimanche après-midi, au FirstEnergy Stadium.

Les favoris de la foule ont trouvé la zone payante avec moins d’une minute à faire au temps réglementaire pour niveler le pointage.

En période supplémentaire, les Buccaneers (5-6) ont obtenu deux fois le ballon, mais la défense des Browns (4-7) s’est levée à chaque occasion. Pour l’emporter, Jacoby Brissett a d’abord trouvé Amari Cooper sur 46 verges. Le porteur de ballon Nick Chubb a fini le boulot avec une course de trois verges pour le majeur de la victoire.

Logiquement, il s’agissait du dernier match de Brissett comme quart-arrière partant du club de l’Ohio, puisque Deshaun Watson vient de compléter sa suspension de 11 parties.

Celui qui a été au cœur de la tourmente en raison d’allégations d’agressions sexuelles renouera avec l’action dimanche prochain, contre les Texans de Houston. Il s’agit de l’équipe avec laquelle il a amorcé sa carrière et de l’organisation qui l’a échangé aux Browns à fort prix pendant la dernière saison morte.

Un changement qui rapporte

Au MetLife Stadium, les Jets ont tiré le bon numéro en faisant confiance au quart-arrière Mike White et ont vaincu les Bears de Chicago 31 à 10.

Dans la dernière semaine, l’entraîneur-chef Robert Salem a décidé de clouer au banc le pivot Zach Wilson. Le deuxième choix au total du repêchage de 2021 avait été horrible la semaine dernière et aurait frustré beaucoup de ses coéquipiers en ne prenant pas le blâme pour la contre-performance de son club.

Les Jets (7-4) ont donc donné un premier départ à White en 2022. Ce dernier a complété 22 des 28 passes qu’il a tentées pour 315 verges et trois touchés.

Chez les Bears (3-9), c’est le quart Trevor Semian qui a œuvrait derrière le centre, et ce, en raison de la blessure à une épaule de Justin Fields. Le substitut a lancé une passe dans la zone payante et a aussi été victime d’une interception.

Grosse première demie des Dolphins

Les Dolphins de Miami ont corrigé les Texans de Houston 30 à 15, dimanche après-midi, au Hard Rock Stadium.

La formation floridienne a inscrit tous ses points pendant les deux premiers quarts, tout en blanchissant ses rivaux lors de ceux-ci.

Tua Tagovailoa a lancé un relais de six points, Jeff Wilson fils a franchi la ligne des buts sur une course, Xavier Howard a récupéré un échappé pour un majeur et Jason Sanders a réussi trois placements pendant l’heureuse séquence des Dolphins (8-3).

Les Texans (1-9-1) ont eu le meilleur par la suite, mais c’était trop peu trop tard.

En bref

Au FedEx Field, les Commanders (7-5) de Washington ont défait les Falcons (5-7) d’Atlanta 19 à 13 et obtenu une sixième victoire à ses sept dernières sorties.

Au Bank of America Stadium, les déboires des Broncos (3-8) de Denver se sont poursuivis dans une défaire de 23 à 10 contre les Panthers (4-8) de la Caroline.

Au Nissan Stadium, les Bengals (7-4) de Cincinnati ont de nouveau eu le meilleur sur les Titans (7-4) du Tennessee, qu’ils avaient notamment éliminés pendant les éliminatoires 2021. Cette fois, la troupe du quart-arrière Joe Burrow l’a emporté 20 à 16.

Au EverBank Field, les Jaguars (4-7) de Jacksonville ont réussi pas une, mais deux remontées en fin de match pour battre les Ravens (7-4) de Baltimore 28 à 27.