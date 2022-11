Lindy Ruff parmi les grands

Lindy Ruff est devenu l’un des rares entraîneurs-chefs de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) à remporter 800 matchs, samedi. Le pilote des Devils du New Jersey attribue ses succès à sa capacité de s’adapter.

C’est un gain de 5 à 1 contre les Capitals à Newark qui a permis à l’instructeur d’atteindre le plateau, lui qui revendique un dossier de 800-634-78-141 en carrière avec les Sabres de Buffalo, les Stars de Dallas et les Devils.

Seuls Scotty Bowman (1244), Joel Quenneville (969), Barry Trotz (914) et Ken Hitchcock (849) le devancent.

«J'ai beaucoup de respect pour tous ces noms... beaucoup d'excellents entraîneurs, a lancé Ruff, selon le site officiel du circuit. J'ai évidemment joué pour Scotty Bowman et j'ai beaucoup de respect pour lui. Je communique encore avec lui à l'occasion.

La raison pour laquelle vous en êtes arrivé là, c'est que vous avez trouvé un moyen de vous adapter au fil des ans, a-t-il ajouté. Vous devez être plus ouvert à écouter [les joueurs] que lorsque j’ai commencé. Je pense que les joueurs vous écoutent, mais en même temps, ils veulent que vous les écoutiez quand ils ont un point à faire valoir.»

Une pluie d’éloges

Cette capacité d’écoute est en effet un trait de caractère qui plaît beaucoup aux joueurs. Plusieurs de ses protégés n’ont d’ailleurs aucunement hésité à vanter l’homme de 62 ans en marge de cet exploit.

«Lindy sait tirer le meilleur parti de ses joueurs. Il connaît extrêmement bien la personnalité de chaque joueur et sait comment vous pousser pour vous faire avancer, a ainsi commenté Miles Wood. Les gars adorent jouer pour lui parce qu'il sait quand plaisanter et quand être sérieux, et il sait comment gagner des matchs de hockey.»

Dawson Mercer y est allé d’une analyse semblable, estimant que Ruff est devenu maître dans l’art de jauger le niveau d’énergie de ses joueurs et d’adapter l’intensité des séances d’entraînement en conséquence.

«Parfois, nous avons des séances d’entraînement difficiles, et d’autres fois, ce sont des séances portées sur la récupération. J’aime les séances plus dures. Je suis un peu de la vieille école à cet égard, mais je suis un petit joueur, donc j'aime [le style] de Lindy.»

Ruff, qui en est à une 22e saison comme entraîneur-chef dans la LNH, souhaitera certainement ajouter une coupe Stanley à son palmarès, lui qui n’a jamais fait mieux qu’une défaite en finale de la coupe Stanley. C’était en 1999, lors les Stars ont battu ses Sabres.

Les Devils sont en bonne position pour être de sérieux prétendants en vertu d’une fiche de 18-4-0 qui les placent au deuxième rang du classement général de la LNH. Ruff, encore passionné, compte bien tout faire pour y arriver.

«L'interaction, l'adrénaline, les relations avec les joueurs, j'aime ça», a conclu Ruff.