Le Wild tient bon

Le Wild du Minnesota a levé le pied de l’accélérateur en fin de rencontre, mais cela ne l’a pas empêché de défaire les Coyotes de l’Arizona 4 à 3, dimanche au Xcel Energy Center.

Menant 4 à 1 au troisième vingt, les hommes de Dean Evason semblaient voguer aisément vers une victoire devant leurs partisans. L’équipe du désert s’est toutefois réveillée avec moins de quatre minutes à faire pour donner une frousse aux hôtes. Lawson Crouse et J.J. Moser ont déjoué tour à tour Marc-André Fleury, mais les Coyotes ont manqué de temps pour créer l’égalité.

Le joueur de première année Matias Maccelli s’est fait complice de ces deux réussites, portant sa récolte à 13 points en 18 matchs cette saison. Seul Matty Beniers (15), du Kraken de Seattle, a été plus productif parmi les recrues du circuit.

Avant ce jaillissement offensif des visiteurs, c’était le spectacle Kirill Kaprizov à Saint Paul. La vedette russe a inscrit un but et a participé aux filets de Sam Steel et Matt Boldy. Jared Spurgeon a aussi enfilé l’aiguille dans la victoire.

Nick Schmaltz a complété la marque du côté des Coyotes.