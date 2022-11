L’Armada continue de tomber

Rien ne va plus pour l’Armada de Blainville-Boisbriand, bonne dernière de son association et perdante à ses quatre dernières sorties. Dimanche, l’équipe de la Rive-Nord de Montréal a baissé pavillon 2 à 1 face au Phoenix de Sherbrooke, au Palais des Sports Léopold-Drolet.

Avec un dossier de 10-15-1, l’Armada occupe le huitième et dernier rang de l’Association de l’Ouest de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et sa mince récolte de trois buts dans ses trois derniers matchs n’a certainement pas aidé sa cause.

Dimanche, le gardien du Phoenix Samuel St-Hilaire s’est occupé de prolonger la panne sèche des visiteurs en arrêtant 21 des 22 rondelles dirigées vers lui. Seul Alexis Bourque, en avantage numérique, a été en mesure de tromper sa vigilance.

De l’autre côté de la patinoire, le duo de Joshua Roy et Justin Gill a encore fait des flammèches. L’espoir du Canadien de Montréal a inscrit le but gagnant, au deuxième vingt, aidé par Gill.

Maxime Côté a aussi enfilé l’aiguille pour le Phoenix, qui trône au sommet de l’Ouest.

Brassard ne peut arrêter les «Sags»

Au Centre Marcel Dionne, l’excellente performance de Kevyn Brassard n’a pas suffi pour arrêter les Saguenéens de Chicoutimi, eux qui ont défait les Voltigeurs de Drummondville 3 à 2.

Entre les poteaux des hôtes, Brassard a été mitraillé par l’attaque adverse, réussissant tout de même 45 parades. Andrei Loshko, Maxim Massé et Marek Beaudoin ont fait trembler les cordages derrière le portier de 20 ans.

Drew Elliott et Tyler Peddle ont assuré la réplique des Voltigeurs, avant de voir Beaudoin marquer le but de la victoire.

Après un modeste début de saison, les «Sags» semblent prendre leur envol. Ils ont remporté sept de leurs 10 derniers duels.

En bref

Au Centre Financière Sun Life, le doublé de Jacob Melanson n’a pas permis au Titan d’Acadie-Bathurst de s’échapper avec la victoire. L’Océanic de Rimouski l’a emporté 4 à 3 en tirs de barrage.

Au TD Station, les Huskies de Rouyn-Noranda ont été menés par un Louis-Philippe Fontaine en grande forme, lui qui a récolté trois points dans un gain de 5 à 2 aux dépens des Sea Dogs de Saint-Jean.

À l’Avenir Centre, les Wildcats de Moncton ont réussi une spectaculaire remontée face aux Mooseheads de Halifax, effaçant un retard de 4 à 0 pour triompher 5 à 4.

Au Centre 200, les Eagles du Cap-Breton ont frappé deux fois dans les dernières minutes de la rencontre pour créer l’égalité, avant de s’incliner 4 à 3 en fusillade devant les Islanders de Charlottetown.