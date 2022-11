Erik Karlsson : du jamais-vu dans l’histoire des Sharks

Tel un phénix qui renaît de ses cendres, le défenseur suédois Erik Karlsson est redevenu un des meilleurs joueurs du circuit Bettman cette saison, et il a écrit un nouveau chapitre dans l’histoire des Sharks de San Jose dimanche.

En récoltant deux mentions d’aide dans la défaite des siens de dimanche de 4 à 3 face aux Canucks de Vancouver, Karlsson est devenu le premier défenseur de l’histoire des Sharks à récolter 20 points ou plus en un mois. Il a inscrit cinq buts et 20 points lors de cette séquence de 20 rencontres.

Contre toute attente, aucun arrière n’a été plus productif que Karlsson depuis le début de la campagne. Le récipiendaire de deux trophées Norris a amassé 32 points en 24 rencontres, huit de plus qu’Adam Fox, des Rangers de New York.

Dans le duel du jour, l’athlète de 32 ans s’est fait complice des réussites de Logan Couture et Luke Kunin. Les Sharks ont toutefois été incapables d’arrêter Andrei Kuzmenko en prolongation, lui qui a mis fin au débat en échappée.

Ennuyé par les blessures, Karlsson avait ralenti considérablement depuis qu’il a été acquis des Sénateurs d’Ottawa en 2018. Il a inscrit 164 buts et 692 points en 862 matchs en carrière dans la Ligue nationale de hockey.