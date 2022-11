Paris sportifs: les meilleures offres de dimanche sur Mise-o-jeu

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site de Mise-o-jeu pour la journée du dimanche 27 novembre qui en valent le détour.

Soccer : Espagne c. Allemagne

Ce duel mettant aux prises les deux titans du Groupe E aura une signification beaucoup moins grande que ce qui était attendu. Au lieu de se battre pour le premier rang du groupe, les Allemands lutteront pour leur survie après une défaite surprise de 2 à 1 face au Japon en début de tournoi, eux qui tentent d’éviter par tous les moyens de subir le même sort qu'en Russie en 2018 : une élimination en phase de groupes. Les Espagnols, eux, ont profité des largesses d’un adversaire de loin inférieur, démolissant le Costa Rica 7 à 0. Ils ont ainsi marqué un but de moins que leur récolte totale en 2010, en Afrique du Sud, quand ils avaient mis la main sur le titre.

Prédiction : Victoire de l’Espagne – 2,20

Football : Dolphins de Miami c. Texans de Houston

Le duel entre les Dolphins de Miami et les Texans de Houston est l’un des plus inégaux de la fin de semaine selon les preneurs aux livres, alors que les Dolphins devront combler l’écart de 14 points imposé par les nombreux sites de paris sportifs. Les Dolphins possèdent l’attaque ayant maintenu la troisième meilleure moyenne par match de la NFL pour les verges amassées, tandis que les Texans possèdent la troisième pire défensive pour les verges totales permises à l’adversaire en moyenne et la pire pour les verges accordées au sol. Le porteur de ballon Jeff Wilson sera vraisemblablement seul dans le champ arrière, puisque son complice, Raheem Mostert, devrait rater le match. Depuis son acquisition des 49ers de San Francisco, Wilson a parcouru 51 verges à son premier match en Floride, avant d’en cumuler 119 au second.

Prédiction : Plus de 83,5 verges au sol pour Jeff Wilson – 1,80

Hockey : Ducks d’Anaheim c. Kraken de Seattle

La saison de misère des Ducks d’Anaheim se poursuit, eux qui ont perdu sept de leurs neuf derniers duels, dont cinq d’entre eux par deux buts ou plus. Ils pointent au dernier rang du classement de la Ligue nationale, avec 13 points en 21 matchs. Déjà privés des services du jeune défenseur offensif Jamie Drysdale pour plusieurs mois, les Ducks pourraient aussi être sans John Klingberg pour un deuxième match consécutif. Sans être interminable, leur liste des blessés comprend quelques autres noms importants, dont celui du Québécois Maxime Comtois. Pour sa part, le Kraken de Seattle a trouvé son erre d’aller à sa deuxième campagne, lui qui pointe au deuxième rang de la section Pacifique en plus de voguer sur une séquence de quatre victoires.

Prédiction : victoire en temps réglementaire du Kraken – 1,80