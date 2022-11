Les Raptors freinent suffisamment Luka Doncic

Il est presque impossible de ne rien donner à Luka Doncic cette saison dans la NBA, mais les Raptors de Toronto ont réussi avec brio leur mission de le limiter, samedi au Scotiabank Arena, si bien qu’ils ont vaincu les Mavericks de Dallas 105 à 100.

Détenteur de la meilleure moyenne de points par match (34,0) du circuit Silver avant d’affronter la seule formation canadienne de la ligue, Doncic n’a réussi que huit de ses 15 lancers, en plus de convertir six de ses neuf lancers francs, pour 24 points. Il a tout de même conclu le duel au sommet des pointeurs de son équipe, ajoutant sept rebonds et huit passes décisives.

Les Raptors, eux, ont dû se remettre d’un lent début de match qui les a vus accuser un retard de 14 points dès les premières minutes. Ils ont remonté la pente et ont pris les devants au deuxième quart, maintenant cette avance pendant la quasi-totalité du reste du match. Ils ont d’ailleurs accompli ce fait en marquant sept points de plus que leurs rivaux au deuxième quart et six de plus à leur retour sur le parquet, au troisième quart.

Fred VanVleet et O.G. Anunoby ont grandement animé l’attaque des vainqueurs en l’absence de certaines autres vedettes de l’équipe comme Scottie Barnes et Pascal Siakam. Les deux ont terminé le match avec 26 points. VanVleet a aussi ajouté six rebonds et sept passes décisives, tandis que son complice a amassé neuf rebonds et deux passes décisives.

Le Québécois Chris Boucher s’est aussi vu confier un rôle offensif prédominant par l’entraîneur-chef Nick Nurse. En 36 min 4 s, le géant de 6 pi 9 po a converti 10 de ses 19 tirs et deux de ses cinq lancers francs, pour 22 points, son plus haut total depuis le début de la saison. Il a aussi ajouté 13 rebonds à sa fiche.

Pour sa part, le Montréalais Khem Birch a ajouté six points en un peu plus de 12 minutes sur le parquet.

Les Raptors se préparent désormais à accueillir les Cavaliers de Cleveland, lundi.