L’entraîneur du Wild furieux envers Matt Murray

À trois occasions vendredi, le gardien des Maple Leafs de Toronto Matt Murray a délogé son filet de ses amarres pendant des attaques du Wild du Minnesota. Stratégie douteuse ou erreur honnête, l’entraîneur-chef Dean Evason ne voulait rien savoir après le revers de 4 à 3 des siens.

Dans une vidéo qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, il est possible de voir le portier des Leafs entrer en contact avec sa cage à trois reprises. Deux fois, il semble lui-même soulever le filet pour attirer un sifflet de l’arbitre.

«Tu ne peux pas retirer le filet de ses amarres trois fois et ne rien retirer en retour. Ça ne fait aucun sens. Nous avons du temps à l’attaque, du temps précieux, nous pouvons avoir d’autres occasions, et tout à coup, boom, le filet est déplacé, le momentum a disparu», a plaidé Evason en conférence de presse, vendredi soir.

Ce duel très serré a vu le Wild revenir chaque fois au pointage après les réussites des Maple Leafs. William Nylander a toutefois inscrit le but de la victoire en troisième période. Murray a d’ailleurs arrêté l’action avec 4 min 15 s à faire au match, avant d’être déjoué par Mats Zuccarello.

«Je ne comprends pas. C’est dur à demander aux officiels. Tu ne veux pas crier après les arbitres tout le temps, mais ça ne fait pas de sens qu’un gardien puisse faire ça trois fois sans répercussions», a réitéré Evason.

Le gardien de 28 ans a expliqué sa version des faits aux journalistes, plaidant que l’équipement au Xcel Energy Center de St. Paul était quelque peu différent.

«Je ne comprends pas ce qui s’est passé. J’utilise le filet constamment pour me propulser, et pour je ne sais quelle raison, ce soir, il se retirait plus facilement», a mentionné Murray, qui a conclu avec 25 arrêts.

Dans la victoire, Mitch Marner s’est approché d’un record de franchise en obtenant un point dans un 15e match consécutif. Les Leafs sont quant à eux invaincus en temps réglementaire à leurs sept derniers duels.