L’Argentine se relance contre le Mexique

L’Argentine bouleversée par son revers face à l’Arabie saoudite est retombée sur ses pattes samedi à Lusail en faisant plier le Mexique par la marque de 2 à 0, demeurant en vie dans cette Coupe du monde au Qatar.

Le soulagement était grand dans le camp de l’«Albiceleste». Lionel Messi a ouvert le pointage à la 64e minute sur une frappe basse, mais très précise, qui a eu raison de Guillermo Ochoa.

• À lire aussi: Davies espère des jours plus heureux

• À lire aussi: La France, première qualifiée pour la phase éliminatoire

Enzo Fernandez a confirmé la victoire des siens en marquant un superbe but. Le jeune homme de 21 ans a pris un défenseur à contre-pied grâce à ses feintes dans la surface, puis son tir croisé dans la partie supérieure n’a laissé aucune chance au gardien mexicain.

Sur le banc de l’équipe, l’entraîneur-chef Lionel Scaloni n’a pu retenir ses larmes au moment du sifflet final. Son adjoint, Pablo Aimar, a semblé sur le bord de la crise d’angoisse quand Messi a finalement ouvert la marque. La pression venait de retomber.

«On connaissait la difficulté du match, on a demandé de la patience aux joueurs. Nous avons de grands footballeurs et aussi Leo, c'est important», a réagi Scaloni, selon le compte Twitter de la sélection.

Un autre match crucial

Le Mexique n’a tenté qu’une seule frappe vers la cage défendue par Emiliano Martinez. Ce ne fut pas n’importe quel tir cependant. À la 44e minute, Alexis Vega s’occupait d’un coup franc bien placé à l’orée de la surface. Son tir, qui se dirigeait vers le coin supérieur gauche, a été capté de belle façon par le portier argentin.

«La première mi-temps n'a été bonne pour personne, a analysé Scaloni. Nous avons corrigé cela à la mi-temps et nous avons commencé à mieux jouer, en rivalisant au milieu. Puis ils ont vu ce qui s'est passé, le numéro 10 [Messi] a défini le jeu et sait qu'il a un groupe derrière lui qui le soutient.»

«La deuxième mi-temps, nous l'avons affrontée différemment, de manière plus agressive, a-t-il soutenu. C'était difficile de jouer au soccer, ils avaient une ligne de cinq [défenseurs] et quatre milieux de terrain.»

Après le cauchemar d’il y a quelques jours, l’Argentine est tombée dans la joie et l’ivresse de la victoire. Le prochain duel déterminera l’hégémonie du groupe C, puisque les Polonais sont devant le pays d’Amérique du Sud par un point.

«Le sentiment, aujourd'hui, est la joie. On fête, mais demain il faut préparer le prochain match. La joie dure très peu et il faut avoir un équilibre quand on gagne et quand on perd», a sagement rappelé Scaloni.