La France, première qualifiée pour la phase éliminatoire

Vaincue plusieurs fois par le Danemark cette année, la France a choisi la plus grande scène pour venir à bout de sa bête noire. Les hommes de Didier Deschamps l’ont emporté 2 à 1, samedi à Doha, pour devenir le premier pays qualifié pour la phase éliminatoire à la Coupe du monde de soccer du Qatar.

Avec six points en vertu de leurs deux victoires, les champions en titre se sont mis à l’abri dans le groupe D. L’Australie, tombeuse de la Tunisie plus tôt dans la journée, est deuxième avec trois points, tandis que les deux autres nations suivent avec un point chacune.

Il ne fallait pas s’attendre à ce que ce soit une promenade dans le parc pour la France, qui a été tenue en échec par les Danois dernièrement. En Ligue des nations, ceux-ci l’avaient emporté 2 à 0 à Copenhague en septembre, mais aussi 2 à 1 en juin à Paris.

«Ça me semble logique qu'on remporte ce match-là, ce Danemark est souvent sous-coté, a avoué en entrevue à la télévision l’entraîneur Deschamps. On a six points, on est content d'être qualifié, on va savourer cela avant la Tunisie. La qualification amène la tranquillité et de très fortes probabilités qu'on soit premiers. On est dans la position idéale. Le premier objectif est atteint, surtout par rapport aux anciens champions du monde.»

Comme de raison, le Danemark s’est approché plusieurs fois de la cage d’Hugo Lloris et a marqué à la 68e minute de jeu. De la tête en reprise de coup de pied de coin, le défenseur Andreas Christensen a créé l’égalité 1 à 1.

Mbappé, qui d’autre?

Il fallait toutefois compter sur le réveil offensif de l’inévitable Kylian Mbappé. Le jeune Français a ouvert le pointage après une heure à la fin d’un bel échange avec Théo Hernandez.

Les célébrations des Bleus se sont conclues très vite avec le but de Christensen, mais Mbappé avait d’autres plans. Bien servi par un centre à mi-hauteur d’Antoine Griezmann, l’attaquant a redirigé un ballon de la cuisse pour surprendre Kasper Schmeichel.

Mbappé a déjà sept buts en neuf matchs de Coupe du monde. À presque 24 ans, le jeune prodige est près du record français de 13 filets à ce tournoi, qui appartient à Just Fontaine.

«On a fait beaucoup de choses intéressantes, on a manqué un peu de réussite. Bravo aux joueurs, il y a eu du répondant. On a pris ce but sur coup de pied arrêté, mais nous aussi, on les a mis en difficulté», a analysé Deschamps.

«Ce groupe est solide et a envie de faire de belles choses, et veut encore en faire», a-t-il poursuivi.

La France aura maintenant le luxe de pouvoir reposer quelques joueurs lors du prochain match contre la Tunisie. Les Danois, quant à eux, devront absolument battre l’Australie pour espérer une place en huitièmes de finale.