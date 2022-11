Davies espère des jours plus heureux

Son penalty manqué face à la Belgique a coûté cher aux Canadiens lors du premier match (défaite 1-0), mais ce raté n'a pas entamé le crédit d'Alphonso Davies auprès des siens avant de se frotter aux vice-champions du monde croates, dimanche.

Le défenseur du Bayern Munich n'était pas supposé être le tireur attitré des « Canucks » mais c'est bien lui qui s'est exécuté, échouant lamentablement devant Thibaut Courtois, tout heureux de stopper cette tentative bien trop molle pour être dangereuse dès la 10e minute de jeu.

Ce n'était que la troisième fois que le joueur de 22 ans s'essayait à cet exercice avec son équipe nationale mais à l'arrivée, son échec a fait très mal aux Canadiens, qui retrouvent la Coupe du monde pour la première fois depuis 1986 et attendent toujours leur premier succès et même leur premier but dans la compétition.

Pas de quoi toutefois lui attirer les foudres de son entraîneur, venu rapidement en soutien de l'arrière gauche, qui évolue dans une position offensive en sélection.

« Quand vous avez un joueur qui pèse 85 millions de dollars (81,7 millions d'euros, ndlr) avec une telle confiance en lui, il faut lui laisser prendre le ballon, a déclaré John Herdman. Je suis fier de Fonzie (le surnom d'Alphonso Davies, ndlr), il a récupéré le ballon. C'était un grand moment pour lui, il porte le poids d'une nation et 36 ans d'attente. »

Hors de question non plus de l'accabler pour le capitaine Atiba Hutchinson, selon qui la désignation du tireur a été prise collectivement.

Né dans un camp de réfugiés

« Nous disposions de deux joueurs très confiants dans cet exercice, a-t-il expliqué. Alphonso avait tiré quelques penalties avant, tout comme Jonathan David. Fonzie avait le ballon dans les mains, et il était de toute évidence prêt pour ce moment. C'est malheureux qu'il l'ait raté mais il affrontait un très grand gardien ».

Face aux Belges, le joueur formé aux Whitecaps de Vancouver, qui a tâté du sprint dans sa jeunesse, n'a jamais abdiqué et a tout tenté pour renverser la vapeur après le but belge inscrit par Michy Batshuayi juste avant la pause. Preuve que sa blessure à la cuisse droite contractée le 5 novembre avec le Bayern Munich n'est plus qu'un lointain souvenir.

Doté d'une technique au-dessus de la moyenne et surtout ultra véloce, Davies, issu d'une famille de réfugiés libériens arrivée au Canada à l'âge de cinq ans et né dans un camp au Ghana, a débarqué à 18 ans au sein du grand club bavarois, devenant même le premier Canadien à soulever la Ligue des champions en 2020 à l'issue de la finale remportée contre le PSG (1-0).

Plus jeune international canadien de l'histoire à 16 ans, 7 mois et 11 jours, le 13 juin 2017, il bat dans la foulée un autre record, celui du buteur le plus précoce de son pays en sélection.

« Il a vécu beaucoup de choses dans sa vie, ce qui lui permet d'avoir une volonté plus grande que la plupart des gens », estime le sélectionneur canadien.

Sa vitesse et sa rage de vaincre devraient en tout cas faire un bien fou face à aux Croates de Luka Modric apparus sans inspiration lors de leur première sortie dans cette Coupe du monde contre le Maroc (0-0) et déjà dos au mur.