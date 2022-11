Coyotes: la renaissance du «Ghost»

Shayne Gostisbehere est un nouveau défenseur depuis qu’il s’est joint aux Coyotes de l’Arizona la saison dernière. Désormais plus complet, l’arrière à caractère offensif commence à faire parler de lui à l’extérieur du désert.

En passant des Flyers de Philadelphie aux «Yotes», l’Américain a trouvé un entraîneur-chef plus patient en André Tourigny. Le Québécois l’a pardonné pour ses erreurs en défense, et son nouveau protégé a recommencé à produire à l’attaque comme par magie.

L’an dernier, Gostisbehere a produit plus de 50 points pour la première fois en cinq ans, et en 2022-2023, il compte 13 points en 19 rencontres.

«C’est l’adversité. La ligue est devenue meilleure et il devait trouver sa voie, a expliqué Tourigny au site web de la Ligue nationale de hockey, samedi. Un nouveau départ l’a aidé. Il est arrivé avec plus de maturité et il a été génial.»

«J’ai tout de suite pensé qu’il était un producteur de points, un défenseur offensif, mais je n’étais pas sûr de sa compétitivité en défense, a ajouté le pilote des Coyotes. [...] Il n’est pas un gars qui essaie seulement de faire des points. Il est un défenseur moderne qui pense à la défensive et qui est aussi un très bon coéquipier.»

L’aide de Tourigny

Adepte des spinoramas à la ligne bleue et des jeux spectaculaires, Gostisbehere ne se sentait plus à sa place à Philadelphie. Un sérieux manque de confiance a mené au déclin de son apport offensif.

«Je ne peux le nier, j’étais un gars qui n’avait pas beaucoup de confiance. Je suis reconnaissant qu’ils m’aient donné une opportunité en m’échangeant dans un endroit où je pouvais me refaire un nom. Je leur en serai toujours reconnaissant», a-t-il dit à propos des Flyers.

Un déclic s’est fait dès son arrivée en Arizona, où il a retrouvé davantage de responsabilités.

«Ils vous donneront des opportunités, mais si vous en perdez un peu, ils vont vous le dire, a expliqué Gostisbehere en référant à Tourigny. Je crois que ça te permet de réaliser que tu es chanceux pour chaque opportunité. C’est ce que j’avais un peu perdu à Philadelphie. Les entraîneurs et le personnel me font confiance.»

Depuis deux saisons, il justifie un peu mieux son salaire annuel moyen de 4,5 millions $. Il deviendra d’ailleurs joueur autonome sans compensation au terme de la campagne, et pourrait capter l’attention de quelques formations à la date limite des transactions.