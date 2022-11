Mathurin et les Pacers ont raison des puissants Nets

Le Québécois Bennedict Mathurin est l’un des quatre joueurs des Pacers à avoir atteint la barre des 20 points et la formation de l’Indiana a défait les Nets de Brooklyn 128 à 117, vendredi au Gainbridge Fieldhouse.

Mathurin a été le quatrième meilleur pointeur des siens, avec exactement 20 points. Il a réussi six de ses 15 tirs, dont deux des sept du centre-ville, et six de ses neuf lancers francs. Il a aussi ajouté quatre rebonds.

À lire aussi: Une suspension coûteuse pour Patrick Beverley

Outre Mathurin, Buddy Hield (26), Myles Turner (23) et Tyrese Haliburton (21) ont aussi inscrit au moins 20 points. Ce dernier a particulièrement été impliqué dans le jeu offensif en ajoutant 15 passes décisives.

Du côté des Nets, Kevin Durant a mené l’attaque des siens avec 36 points, neuf rebonds et huit passes décisives. Il a été aidé par Kyrie Irving et Ben Simmons, qui ont chacun amassé 20 points, mais en vain.

Dort et le Thunder l’emportent en prolongation

À Oklahoma City, le Québécois Luguentz Dort et le Thunder ont eu une petite frousse, mais ont finalement battu les Bulls de Chicago 123 à 119 en prolongation.

L’équipe locale a perdu une avance de sept points au début du quatrième quart, mais ils ont repris le dessus lors du temps supplémentaire.

Dort a aidé la cause des siens à sa manière, avec 12 points et cinq rebonds.

Une fois de plus, Shai Gilgeous-Alexander a mené la charge pour le Thunder, avec 30 points, huit rebonds et sept passes décisives.

DeMar DeRozan et Zach LaVine ont mené la charge des Bulls, respectivement avec 30 et 27 points.