Les Remparts l’emportent à l’arraché

Les Remparts sont venus à bout du coriace Drakkar de Baie-Comeau, par la marque de 4 à 3, vendredi soir, pour ainsi voir leur séquence de défaites s’arrêter à deux.

Ce ne fut pas facile et, comme ça avait été le cas lors des deux matchs entre les deux équipes il y a deux semaines, le Drakkar a chèrement vendu sa peau.

« Ça fait du bien de gagner et de revenir à la maison. On revient dans nos habitudes. On a bien joué aujourd’hui offensivement et on n’a pas donné beaucoup de chances », résumait l’attaquant Nathan Gaucher, auteur d’un but et une passe dans la victoire.

Crédit photo : Photo Agence QMI, Pascal Huot

Le joueur de centre des Remparts ne croit pas que les deux revers, subis coup sur coup face au Phoenix de Sherbrooke et aux Tigres de Victoriaville, ont ébranlé les joueurs à l’interne.

« On sait ce qu’on a entre les mains. Perdre deux matchs comme ça, c’est pas ce qu’on recherche, on ne va pas se le cacher. La journée même, on efface et le lendemain on se remet au travail. On sait qu’on a un groupe pour aller loin. On vit au jour le jour et ce qui est arrivé dans le passé, on l’oublie. Les deux défaites ne vont que nous rendre plus forts. »

ROY AMBIVALENT

Coupables de débuts de matchs lents depuis quelques semaines, les Remparts ont entamé celui de vendredi sur les chapeaux de roue. Après seulement 1 min 14 s d’écoulée, Théo Rochette s’est partiellement échappé après avoir reçu une passe de Zachary Bolduc. Le capitaine des Remparts a par la suite repéré Pier-Olivier Roy qui le suivait à sa gauche et l’attaquant de 20 ans en a profité pour ouvrir la marque. Il s’agissait d’un 10e pour Roy cette saison, en 23 matchs, lui qui en avait inscrit 15 la saison dernière en 64 parties.

Crédit photo : Photo Agence QMI, Pascal Huot

Charle Truchon, avant la fin de la première, puis Davis Cooper en milieu de deuxième ont offert un coussin de 3 à 0 avant que Julien Lanthier, 14 secondes après le but de Cooper, ne vienne réduire l’avance des Diables rouges à deux buts.

Après que Xavier Fortin eut réduit l’écart en troisième, Gaucher a marqué dans un filet désert pour sceller l’issue du match. Le Drakkar y a cru jusqu’à la fin, marquant avec 44,9 secondes à faire pour porter la marque à 4 à 3, mais ce fut trop peu, trop tard pour Baie-Comeau qui encaissait un quatrième revers de suite.

Crédit photo : Photo Agence QMI, Pascal Huot

« Je ne veux pas être négatif par rapport à notre match, mais je sais qu’on peut mieux jouer, analysait toutefois Patrick Roy. Sans enlever le crédit au Drakkar, qui a joué un très bon match, je pense qu’on aurait pu être meilleur pour finir les jeux offensivement et à prendre de meilleures décisions en sorties de zone. Parfois, on a forcé le jeu pour rien. »

À l’inverse, même si son équipe venait d’offrir une autre bonne opposition aux Remparts, Jean-François Grégoire n’était pas non plus pleinement satisfait du résultat final.

Crédit photo : Photo Agence QMI, Pascal Huot

« Si on n’avait pas échappé deux matchs à la maison dans la dernière semaine, je te dirais qu’on est content. Mais dans la situation qu’on est, on devait trouver une façon de faire des points. On a bien joué, oui, mais on a manqué beaucoup de chances en lançant dans la baie vitrée. »

RIDZON SUR LA SELLETTE

Les Remparts ont laissé de côté l’attaquant slovaque Frantisek Ridzon pour le match de vendredi. Il s’agissait de la première fois cette saison que l’ailier de 17 ans était retiré de la formation. Choix européen de l’équipe au dernier repêchage de la LCH, Ridzon n’a pas l’impact escompté depuis le début de la saison. En 23 parties, il n’a marqué qu’un seul but et récolté cinq points.

Crédit photo : Photo Agence QMI, Pascal Huot

« On n’est pas content de son jeu. J’aimerais qu’il compétitionne plus. En ce moment, son niveau d’engagement n’est pas là. Je trouve qu’il a l’air intimidé sur la patinoire. Parfois, de passer un match dans les gradins, ça peut aider. Demain [ce soir], il va jouer et j’ai hâte de voir comment il va répondre. S’il ne lève pas, on va avoir des décisions à prendre », a expliqué Roy.