Le Lightning tentera de freiner les Blues

Le Lightning de Tampa Bay accueillera les Blues de Saint-Louis, vendredi soir, à 20 h, au Amalie Arena. Les champions de la Coupe Stanley en 2020 et 2021 tenteront de ralentir les Blues qui ont goûté à la victoire lors de sept de leurs huit dernières rencontres.

Le match sera présenté à TVA Sports et sur TVA Sports Direct, dès 20 h.

Ce sera un match important pour les deux équipes, celles-ci qui convoitent une place parmi le top 3 de leur division respective.

Proche, mais pas à l’abri

Les hommes de Jon Cooper ne sont qu’à un point des Red Wings de Détroit et du troisième rang dans l’Atlantique. Cependant, les Canadiens et les Panthers sont dans les rétroviseurs des Floridiens, alors qu’ils n’ont qu’un point de retard au classement.

La situation est semblable chez la troupe du Missouri qui se retrouve au quatrième rang de la Centrale. L’alignement dirigé par Craig Berube se retrouve à trois points l’Avalanche et des, qui occupent le deuxième et troisième rang. Toutefois, ils ont le même nombre de points que le Wild et les Prédateurs, qui sont juste derrière au classement.

Le réveil du capitaine

Ryan O’Reilly n’a pas connu le début de saison escompté d’un point de vue offensif. L’Ontarien a été limité à seulement deux points à ses douze premiers matchs cette saison. Il s’est toutefois repris en main, alors qu’il a noirci la feuille de pointage à neuf reprises lors de ses derniers matchs.