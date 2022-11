Joel Armia vivement critiqué par un ancien coéquipier

Pour Mathieu Perreault, il ne fait aucun doute que Joel Armia représente la plus grosse déception de l'année chez les Canadiens.

C'est ce qu'il a déclaré lors de l'émission «La Poche Bleue le midi», vendredi.

«Il a des bagels des deux côtés et des zéros partout. Il se trouve à -4 et il n'apporte rien. Il se fait marquer plus qu'il marque parce qu'il n'a aucun but. C'est dommage, parce que j'ai joué avec lui à Winnipeg et à Montréal, et les atouts qu'il a sont incroyables. Les mains, le physique et la force, il a tout ce qu'il faut pour être un bon joueur. Mais il ne met pas ça ensemble et il ne met pas l'effort plus qu'il le faut. C'est définitivement ma déception.»

L'ancien des Jets et des Canadiens refuse de croire que le Finlandais fonctionne par séquence et qu'il pourra rattraper son retard au niveau des points lorsqu'il en amorcera une productive.

«On dit que c'est un gars de séquence, mais elle va arriver quand la séquence? Il me semble que ça fait deux ans qu'il n'y en a pas eu de séquence.»

