Emy Legault 22e sous la chaleur d’Abou Dabi

(Sportcom) – Dans une des pires chaleurs qu’elle a eu à affronter au cours de sa carrière, Emy Legault a été la 22e à franchir la ligne d’arrivée des Championnats du monde de triathlon, vendredi, aux Émirats arabes unis.

La température approchait les 40 degrés Celsius à Abou Dabi et il était clair qu’elle allait avoir un impact sur le déroulement de la course.

Après un bon départ, Emy Legault a perdu quelques plumes avant de compléter les 1500 m de natation. Elle se trouvait tout juste à l’extérieur du top-30 lorsqu’elle a rejoint un large peloton à vélo.

«Je m’en suis sortie avec une natation correcte et sur le vélo, on devait être près de 40 filles (dans le peloton). J’ai essayé de me placer du mieux que je pouvais, tant pour éviter les problèmes et pour économiser mon énergie», a souligné l’athlète de L’Île-Perrot.

En tenant compte du thermomètre, elle se doutait que la situation n’allait pas s’améliorer à la course à pied. Il était inutile de prendre des risques, sachant que «tout peut dégénérer rapidement dans la chaleur», a-t-elle rappelé.

«J’ai tenté de rester en contrôle le plus longtemps possible pour tranquillement gagner des places, mais sans trop m’en faire avec ça.»

C’est ce qui lui a permis de conclure les 10 kilomètres de course à pied en force et de signer un temps de 1 h 59 min 51 s.

«J’aurais espéré un peu mieux, mais dans les conditions, je pense que je peux me satisfaire de la 22e place», a confié Legault, qui souhaitait se faufiler parmi les 20 premières coureuses.

«C’était vraiment, vraiment chaud ! On savait que ça allait être une course où il faudrait rester patientes et ne pas pousser trop tôt», a-t-elle ajouté.

Legault a ainsi obtenu le meilleur résultat canadien de la journée afin de boucler la saison, au cours de laquelle elle est montée sur son premier podium de Coupe du monde et où elle a percé le top-10 d’une étape des Séries mondiales pour une première fois.

Amélie Kretz se contente du 42e rang

De son côté, Amélie Kretz a terminé 42e vendredi en raison d’un temps de 2 h 2 min 01 s.

La Québécoise a eu une bonne journée à vélo et a été la 13e plus rapide sur les 40 kilomètres de cette portion. Elle a toutefois connu moins de succès dans les autres disciplines.

Après une saison écourtée par une blessure, Kretz a retrouvé la forme dans le dernier droit de l’année.

La championne du monde en titre Flora Duffy est pour sa part devenue la première femme à remporter quatre médailles d’or à des mondiaux grâce à un chrono de 1 h 53 min 24 s. L’athlète des Bermudes avait également triomphé en 2016, 2017 et 2021.

À l’image des Jeux olympiques de Tokyo, la Britannique Georgia Taylor-Brown a fini deuxième (+1 minute 04 secondes) derrière Duffy. Elle a été suivie de l’Allemande Lena Meissner (+2 minutes 35 secondes).

Chez les moins de 23 ans, Kamille Larocque a conclu au 20e rang en 2 h 6 min 12 s.

Les Championnats du monde de triathlon reprendront cette fin de semaine aux Émirats arabes unis. Samedi, ce sera au tour de Charles Paquet de s’élancer sur le parcours de l’épreuve élite masculine.