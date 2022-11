Coupe Davis : Félix se méfie de l’Italie

Félix Auger-Aliassime dit se méfier de l’Italie, qui sera l’adversaire du Canada samedi, en demi-finale de la Coupe Davis. «Je m’attends à un bon défi», a déclaré le Québécois, dans les minutes qui ont suivi son importante victoire contre l’Allemagne, jeudi à Malaga.

Évidemment, l’affirmation inverse aurait été étonnante. Mais en effet, même si elle est privée de ses deux principales têtes d’affiche – Jannik Sinner, 15e, et Matteo Berrettini, 16e – l’Italie ne mise pas sur une mauvaise équipe.

Ce duel sera présenté dès 7h sur TVA Sports et TVA Sports direct.

Au contraire, même. Avec le jeune Lorenzo Musetti, 23e mondial, Lorenzo Sonego, 45e, et deux joueurs expérimentés en double en Fabio Fognini et Simone Bolelli, les Italiens sont venus à bout des Américains, avant que les Canadiens ne sautent sur le terrain, il y a deux jours.

Des Américains qui, pourtant, étaient la seule équipe avec le Canada à mise sur deux joueurs classés dans le top 20, en Taylor Fritz (9e) et Frances Tiafoe (19e).

«J’ai de la difficulté à le battre»

Musetti, 20 ans seulement, a été le seul perdant dans cette confrontation entre les États-Unis et les Italiens, s’inclinant devant Fritz.

Si Félix l’a récemment éliminé en deux manches à Florence, durant son incroyable séquence de 16 victoires consécutives, le Québécois montre une fiche de 2-2 depuis le début de sa carrière contre l’étoile montante.

«Chaque fois que je joue contre Musetti, j’ai de la difficulté à le battre, a d’ailleurs relevé le sixième mondial. Je crois qu’il sera un très bon joueur durant de nombreuses années.»

Le Canada et l’Italie fouleront le central du stade Martin Carpena aux environs de 7h, heure du Québec, aujourd’hui.

Les représentants de l’unifolié, l’équipe dotée du joueur le mieux classé de cette phase ultime en Auger-Aliassime, tenteront d’atteindre la finale pour la deuxième fois en quatre ans.

En 2019, l’équipe du Canada, alors très jeune et peu expérimentée, avait baissé pavillon en deux matchs devant une Espagne menée par Rafael Nadal, absent cette fois dans son pays natal.

Galvanisés, mais...

La formation de Frank Dancevic a tenu une dernière séance d’entraînement en fin d’après-midi vendredi, heure de Malaga, après s’être couchée aux petites heures à la suite de sa victoire à l’arraché (2-1) face à l’Allemagne.

Ce gain serré, confirmé par la paire de double composée de Vasek Pospisil et de Denis Shapovalov, a galvanisé l’équipe, après le revers d’entrée de «Shapo», 18e mondial, d’entrée de jeu face à Jan-Lennard Struff, 152e.

Attention, a toutefois prévenu le capitaine Dancevic : «[Cette victoire], c’est un sentiment incroyable. Mais nous avons une autre rencontre à jouer samedi. Nous devons retrouver notre concentration, tout faire afin d’être prêts.»

Un double qui pourrait faire mal

Logiquement, ce sont Shapovalov et Sonego qui devraient ouvrir le bal samedi. «Shapo» a battu le joueur de 27 ans en trois manches serrées lors de leur unique affrontement, au début du mois de mai dernier.

Auger-Aliassime et Musetti devraient ensuite fouler le terrain, puis se jouera, en cas d’égalité, un autre double décisif, comme ce fut le cas jeudi.

Et s’il craint Musetti, Félix a aussi lancé des fleurs à Fognini et à Bolelli, qui jouent des rencontres de double ensemble à ce tournoi depuis 2014, soit... trois ans avant que le Québécois et «Shapo» passent chez les pros.

Pendant ce temps, les Australiens de l’ancien numéro 1 mondial Lleyton Hewitt attendent les vainqueurs de cette demi-finale.

Grâce à des victoires d’Alex de Minaur et du double composé de Jordan Thompson and Max Purcell, l’Australie a défait la Croatie par deux gains contre un, vendredi.