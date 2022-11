Catherine Dubois: patiner avant de marcher

Dans l’épisode de la semaine du balado «Femme d’Hockey», l’animatrice Isabelle Ethier reçoit Catherine Dubois, attaquante de la toute nouvelle équipe de la PHF, la Force de Montréal.

Originaire de Québec, Catherine est née pour jouer au hockey! Elle a d'ailleurs appris à chausser des patins avant même de savoir lacer des souliers! C’est sûr que grandir aux côtés d’un père qui est un ancien joueur de hockey et entourée de frères que ne vivaient que sur la glace, ça aide à développer un amour inconditionnel pour notre sport national!

Le temps d’une période, Catherine raconte avec une simplicité rafraîchissante son parcours dans un milieu très majoritairement masculin, les défis de santé qui ont failli avoir raison de sa passion, partage sa vision face à Hockey Canada et explique la situation et les différences entre la PHF et la PWHPA. Tout ça et bien plus encore!

Catherine est vraiment une athlète à découvrir. Regardez l’épisode complet dans la vidéo ci-dessus. Ou écoutez-le ici:

SOMMAIRE DU BALADO:

On parle hockey (03:15)

Retour sur certains moments reliés au hockey:

Est-ce que c’est ton père qui t’a initiée au hockey?

Tu as commencé à jouer à quel âge?

Quel est ton plus beau moment de hockey?

Avec tout ce qui se passe autour de Hockey Canada en ce moment, est-ce que cela change ta relation et ton envie de représenter ton pays?

Qu’est-ce qui nourrit ta passion?

Quelle est ta routine de jour de match?

Ton repas d’avant-match

Tirs de barrage (09:14)

Segment dans lequel Isabelle pose plusieurs questions à son invitée:

Chocolat ou vanille?

Matin ou soir?

Condo en ville ou maison en campagne?

Bière ou vin?

Moto ou bateau?

Canadiens ou Nordiques?

Place aux femmes (11:05)

Soulevons les enjeux et la place des femmes dans le sport.

Qui est la femme de hockey qui t’inspire?

La saison de la PHF est commencée. Selon toi, quel sera l’impact de cette tournée, d’avoir l’équipe sur la route?

La passe sur la palette (15:58)

Quel a été le moment, la personne ou l’organisation qui a fait une différence dans ta carrière ou dans ta vie?

À quelle personne ou à quel organisme ferais-tu une «passe sur la palette» aujourd’hui?

Échos de vestiaires (18:01)

Nouveau segment où Isabelle demande à son invitée de nous raconter une anecdote.

As-tu une anecdote à nous raconter, un moment inédit que tu voudrais nous partager?

Dans ton parcours, as-tu déjà eu des enjeux pour ce qui est des vestiaires?

As-tu senti l’acceptation immédiate des garçons et des parents ou as-tu eu des difficultés?

As-tu un conseil à donner aux parents de joueuses?

