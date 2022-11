Retour sur AEW Full Gear

Cette semaine dans le balado «Les Anti-Pods de la lutte», Kevin Raphaël et Pat Laprade reviennent sur l’événement Full Gear présenté par AEW samedi soir dernier. Pat y était en personne et a aussi assisté à la conférence de presse d’après-gala.

Les deux animateurs discutent de leurs matchs préférés, de ce qu’ils ont aimé, de ce qu’ils ont moins aimé, en plus de toutes les nouvelles qui sont sorties de ce spectacle. Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer! À écouter ici: