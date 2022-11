Coupe Davis: le Canada face à l'Allemagne

Le Canada disputera son match des quarts de finale de la Coupe face à l'Allemagne, ce matin, à Malaga, en Espagne.

La rencontre sera présentée dès 10h, à TVA Sports 2 et TVA Sports Direct.

Les gros canons de l'équipe canadienne sont présents en Espagne alors que Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov devraient jouer les matchs de simple. Vasek Pospisil, qui a récemment remporté le tournoi de catégorie Challenger de Drummondville, Alexis Galarneau et Gabriel Diallo, qui lui s'était imposé au tournoi de catégorie Challenger de Granby et été, complètent la formation unifoliée.

La formation allemande est composée d'Oscar Otte, Yannick Hanfmann, Jan-Lennard Struff, Tim Pütz et Kevin Krawietz.

Deux matchs de simples seront joués. Dans la cas d'une égalité, un match de double sera disputé pour déterminer le gagnant, qui affrontera l'Italie ou les États-Unis lors du carré d'as. L'autre demi-finale opposera la Croatie à l'Australie.