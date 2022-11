Samuel Montembeault doit maintenant être le gardien numéro un des Canadiens de Montréal.

C'est du moins ce que Louis Robitaille a déclaré à l'émission «La Poche Bleue le midi», jeudi.

«Moi, ce qui me frappe, ce sont les prestations de Montembeault depuis cinq matchs. Il a une mauvaise performance, mais à part ça, il donne une chance aux Canadiens de gagner quand il garde les buts. Je regarde Allen, présentement, et c'est un peu plus difficile. Je pense que c'est le temps de donner le filet à Montembeault. Je pense qu'il est rendu là.»

Selon l'entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau, le gardien québécois est prêt pour ce défi à cette étape de sa carrière.

«Il arrive à 26 ans. C'est le temps de le protéger, mais aussi de voir ce qu'il a en lui. Ils ont des matchs atteignables prochainement, mais en même temps, ce n'est pas le sauveur. C'est certain qu'ils vont avoir besoin qu'Allen retrouve son aplomb, mais si tu y vas au mérite, il faut penser à Montembeault. Sans dire que c'est le gardien du futur, il faut le lancer puisque c'est lui qui est bon présentement.»

Voyez le segment en question dans la vidéo ci-dessus.