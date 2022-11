Carrier se prend pour McDavid

William Carrier a marqué un but spectaculaire pour inscrire le but gagnant, et les Golden Knights de Vegas l'ont emporté 4-1 face aux Sénateurs d'Ottawa mercredi soir, au T-Mobile Arena.

La rencontre était présentée à TVA Sports

L'attaquant québécois a saisi la rondelle en zone neutre. Il s'est ensuite servi de son patin pour passer entre Lassi Thomson et Nick Holden, pour déjouer Logan Thompson. Il s'agissait de son quatrième point à ses quatre derniers duels.

Mark Stone a aussi marqué dans la victoire. Il compte maintenant quatre filets en autant de rencontres. Quant aux Sénateurs, ils ont subi 11 revers à leurs 13 derniers matchs.

Dans la défaite, le défenseur Jake Sanderson, cinquième choix au total des Sénateurs au repêchage 2020, a inscrit le premier but de sa carrière dans la LNH.

Blackhawks (4) c. Stars (6)

BLACKHAWKS_STARS -

Rangers (2) c. Ducks (3)

RANGERS_DUCKS -

Canucks (4) c. Avalanche (3)