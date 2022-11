Jean-Charles Lajoie aimerait voir Martin St-Louis employer Juraj Slafkovsky dans un autre rôle que celui pendant le match de mercredi face aux Blue Jackets à Columbus.

Le jeune Slovaque, que les Canadiens de Montréal ont sélectionné au tout premier rang au dernier repêchage, a alors été relégué sur la quatrième unité en compagnie de Jake Evans et Michael Pezzetta.

«Pourquoi est-ce qu’on a mis (Joel) Armia à la gauche de (Josh) Anderson et de (Sean) Monahan? Pour moi, Slafkovsky avec Monahan et Anderson, j’aimerais ça voir ça. Je pense que ça ressemblerait à un vrai deuxième trio qui a bien de l’allure», a-t-il proposé à Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse, jeudi, à JiC.

«Est-ce que je suis dans le champ, moi?»

En revanche, Lapierre n’enlève rien à Armia, même qu’il préfère le positionnement du Finlandais à celui de l’attaquant de puissance avec lequel il complétait le trio de Monahan.

«Je pense que ç'aurait encore plus de sens de mettre Armia avec Monahan et Slafkovsky. Anderson, pour moi, il fait juste courir partout et c’est mêlant de jouer avec lui, croit l’ex-agitateur.

«Un gars comme Armia, même s’il n’offre pas toujours de bonnes performances, est bien positionné et il amène un petit quelque chose.»

Crédit photo : Joël Lemay / Agence QMI

«Avec lui, on va à l’inverse»

Guillaume Latendresse abonde dans le même sens.

«On parle de son inconstance depuis qu’il est à Montréal et on a fait son acquisition d’une drôle de façon - il y a une raison pour ça -, mais il reste qu’Armia a pour moi un talent offensif. Quand il est en confiance et qu’on lui tape dans le dos, c’est un gars qui a connu de très bons matchs et de bonnes séquences.»

Latendresse reproche également à Armia son jeu souvent intuitif.

«(Mercredi) je regardais Josh Anderson. Toutes les fois qu’il a touché la rondelle, il l’a lancée dans le fond et il a essayé de courir après. Jamais il n’a fabriqué un jeu. On ne garde pas possession de la rondelle quand on est avec Josh Anderson sur la patinoire.

«Dans le style de Martin St-Louis, ce qu’on veut, c’est de la possession de rondelle. Avec lui, on va à l’inverse.»

Voyez en tête d'article le segment La Poche bleue à l'émission JiC.