Alexandre Doucet poursuit sur sa lancée

Les Foreurs de Val-d’Or traversent des moments difficiles, n'ayant remporté que trois de leurs 10 derniers matchs, mais ils peuvent toujours compter sur leur attaquant Alexandre Doucet. Jeudi au Scotiabank Centre, l’ailier de 20 ans a mené les siens vers un gain de 4 à 3 face aux Mooseheads de Halifax.

Doucet, qui n’a pas été repêché par une formation de la Ligue nationale de hockey, fait tout pour préparer la suite de sa carrière en ce début de saison. Son doublé et sa mention d’aide dans le duel du jour portent sa récolte à 18 buts et 36 points en seulement 24 matchs, faisant de lui le quatrième buteur et troisième pointeur du circuit.

Après seulement 3 min 12 s. de jeu, Doucet avait frappé deux fois pour donner les devants aux Foreurs. Il s’est aussi fait complice du premier but de Louis Robin dans l’uniforme de l’équipe de l’Abitibi, lui qui a été acquis des Cataractes de Shawinigan la semaine dernière. Thomas Larouche a inscrit le but vainqueur avec 1 min 30 s. à faire à la rencontre.

Les Mooseheads ont répliqué par l’entremise d’Evan Boucher, Brody Fournier et Attilio Biasca.

Jordan Dumais a accentué son avance au sommet des joueurs les plus productifs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec en récoltant une mention d’aide. Dumais (49) a amassé 11 points de plus que Justin Gill (38), du Phœnix de Sherbrooke, au deuxième rang.

Dure soirée de travail pour Satny

Au Centre 200, les Sea Dogs de Saint John ont pulvérisé les Eagles du Cap-Breton 7 à 2, et ce, même s’ils ont cadré 15 tirs de moins que leurs adversaires.

Le portier Oliver Satny voudra rapidement oublier cette soirée, au cours de laquelle il a flanché cinq fois en seulement 12 tentatives. Son successeur Nicolas Ruccia a été démystifié deux fois en 11 tirs.

Alexis Cournoyer (deux fois), Brady Burns, Cam MacDonald, Sam-Luca Thifault, Cole Burbidge et Eriks Mateiko ont tous contribué au travail de démolition des Sea Dogs.

François-James Buteau et Tomas Lavoie ont sauvé l’honneur des Eagles en inscrivant tous deux leur premier de la saison.

Le Titan s’enfuit avec la victoire

À l’Eastlink Centre, le Titan d’Acadie-Bathurst a marqué deux fois en toute fin de rencontre pour défaire les Islanders de Charlottetown 5 à 3.

Ben Allison et Jacob Melanson ont chacun fait secouer les cordages pour la deuxième fois de la rencontre alors qu’il restait moins de quatre minutes au cadran. L’espoir du Canadien de Montréal Riley Kidney s’est fait complice de ces deux réussites.

Alexander Lallier a complété la marque pour le Titan, tandis que Giovanni Morneau, Jarrett Todd et Jérémie Biakabutuka ont riposté pour les Islanders.

Le gardien du Titan Sergei Litvinov s’est démarqué dans la victoire en arrêtant 42 des 45 rondelles dirigées vers lui.