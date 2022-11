LNH: une 4e victoire de suite pour les Penguins?

Les Penguins de Pittsburgh tenteront de remporter une quatrième victoire consécutive alors qu'ils croiseront le fer avec les Flames de Calgary, mercredi.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports Direct, dès 19h.

Avec une fiche de 9-7-1, la formation de la Pennsylvanie est au cinquième rang du classement de la section Métropolitaine, avec 21 points, à trois points des Hurricanes de la Caroline, des Rangers de New York et des Islanders de New York, qui sont derrière les meneurs, les Devils du New Jersey.

Le capitaine des Penguins, Sidney Crosby, est en grande forme, avec 11 points à ses quatre dernières parties.

De leur côté, les Flames ne sont pas en reste, avec deux victoires à leurs deux dernières sorties. Ils sont quatrièmes au classement de la section Pacifique, avec 20 points.

Les Sénateurs tentent de remonter à la surface

Puis, plus tard en soirée, les Sénateurs d'Ottawa rendront visite aux Golden Knights de Vegas.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports Direct, dès 22h.

Les Sénateurs ont perdu leurs deux dernières sorties et n'ont remporté que deux de leurs 10 derniers matchs. Ils sont au dernier rang du classement de la section Atlantique, avec seulement 13 points.

C'est tout le contraire chez les Golden Knights, qui caracolent au sommet de la section Pacifique, avec un éclatant dossier de 15-4-1, le meilleur de l'Association de l'Ouest.