Paris sportifs: les meilleures offres de mercredi sur Mise-o-jeu

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site de Mise-o-jeu pour la journée du mercredi 23 novembre qui en valent le détour.

Hockey : Sabres de Buffalo c. Blues de St. Louis

Les Sabres de Buffalo traversent des moments difficiles, eux qui avaient perdu leurs huit derniers matchs avant celui contre le Canadien de Montréal, mardi soir. Il s’agira donc de leur deuxième match en autant de soirs.

Pour leur part, les Blues de St. Louis ont rebondi de belles façons en enchaînant sept victoires après une séquence de huit défaites. Lors de cette récente série fructueuse, les hommes de Craig Berube ont signé trois de leurs gains sur les patinoires adverses et possèdent un dossier respectable de 5-4-0 loin de leur domicile en 2022-2023.

Prédiction : Victoire des Blues en temps réglementaire – 1,75

Hockey : Penguins de Pittsburgh c. Flames de Calgary

Le duel opposant les Penguins de Pittsburgh aux Flames de Calgary risque d’en être un plutôt intéressant puisqu’il mettra aux prises deux équipes qui ont éprouvé des difficultés en début de saison, mais qui ont repris du poil de la bête dernièrement. La formation de la Pennsylvanie a gagné ses trois derniers duels et cinq de ses sept plus récents, tandis que celle de l’Alberta a triomphé quatre fois à ses cinq dernières tentatives.

Les Penguins pourront remercier leur capitaine Sidney Crosby pour ses succès, lui qui a noirci la feuille de pointage 10 fois à ses trois derniers duels.

Prédiction : Sidney Crosby fera plus de points que Nazem Kadri – 2,05

Hockey : Golden Knights de Vegas c. Sénateurs d’Ottawa

Les Golden Knights de Vegas connaissent un léger passage moins réjouissant, après avoir plié l’échine trois fois à leurs cinq derniers duels. Néanmoins, ils bataillent fermement pour le premier rang du classement général, avec 31 points en 20 matchs. Pour leur part, les Sénateurs d’Ottawa continuent de croupir, contre toute attente, au dernier rang de la section Atlantique. Ils ont perdu 10 de leurs 12 derniers matchs et leur jeu défensif en est en grande partie responsable.

Contre les Devils du New Jersey et les Sharks de San Jose, leurs plus récents adversaires, les gardiens Anton Forsberg et Cam Talbot ont chacun été chassés du match durant la deuxième période.

Prédiction : Victoire en temps réglementaire des Golden Knights – 1,50