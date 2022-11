Panthéon du baseball : Carlos Beltran éligible pour la première fois

Carlos Beltran est l’un des nombreux noms qui figureront pour la première fois sur le bulletin de vote en vue d’une intronisation au Temple de la renommée du baseball en 2023.

Le voltigeur portoricain de 45 ans est l’un des 28 joueurs au total sur lesquels devront se prononcer les membres de l’Association des chroniqueurs de baseball d'Amérique d’ici le 31 décembre, et les élus seront annoncés le 24 janvier.

Beltran a été invité neuf fois au match des étoiles, ayant totalisé 435 circuits et 312 buts volés en 20 saisons avec sept équipes différentes, dont les Royals de Kansas City et les Mets de New York.

Huston Street, Matt Cain, John Lackey, R.A. Dickey, Jered Weaver, Bronson Arroyo, Jacoby Ellsbury, Andre Ethier, Mike Napoli, Jhonny Peralta, J.J. Hardy et Jayson Werth sont les autres joueurs qui en seront à leur première de 10 années d’admissibilité. À l’opposé du spectre, Jeff Kent est le seul qui en sera à sa dernière chance.

Manny Ramirez et Alex Rodriguez sont d’autres candidats de renom.