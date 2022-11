Une belle opportunité pour Juraj Slafkovsky

Le Canadien de Montréal souhaite exploiter à bon escient, mardi contre les Sabres de Buffalo au Centre Bell, l’élan qu’il s’est donné avec une victoire spectaculaire trois jours plus tôt.

Les hommes de l’entraîneur-chef Martin St-Louis ont évité de justesse un troisième échec d’affilée en s’imposant 5 à 4 en fusillade face aux Flyers de Philadelphie. Tout comme ceux-ci, leurs prochains adversaires éprouvent de sérieux ennuis. Effectivement, les Sabres ont subi huit défaites consécutives et n’ont pas gagné depuis le 2 novembre. Avec Samuel Montembeault devant le filet, le Bleu-Blanc-Rouge a par ailleurs triomphé 3 à 2 le 27 octobre à Buffalo.

Au plan individuel, Cole Caufield et Nick Suzuki assurent la majeure partie de la production offensive du CH avec respectivement 19 et 23 points; les deux hommes ont chacun marqué 11 buts. Dans le camp adverse, quelques retours au jeu sont prévus, c’est-à-dire ceux de l’attaquant Zemgus Girgensons et du défenseur Mattias Samuelssson.

Chez le Canadien, Mike Hoffman (bas du corps) manquera l'affrontement. Il ne s'est pas entraîné non plus avec ses coéquipiers. Joel Armia effectuera ainsi un retour au jeu, à la droite de Jake Evans et Michael Pezzetta, après avoir raté les trois derniers matchs.

L’absence de Hoffman permettra d’ailleurs au jeune Juraj Slafkovsky d’obtenir une promotion, lui qui évoluera au sein de la deuxième unité en compagnie de Christian Dvorak et de Brendan Gallagher.

«C’est une excellente opportunité, a estimé le Slovaque après l’entraînement. Je ferai de mon mieux et nous verrons la suite. Je veux jouer de façon offensive, et ce, peu importe quel est mon trio. Je serai concentré et je donnerai mon maximum.»

À la ligne bleue, la paire composée de Johnathan Kovacic et d'Arber Xhekaj cèdera sa place à celle de Jordan Harris et de Chris Wideman.

Harris, qui a amassé cinq points en 17 duels cette saison, s’est d'ailleurs réjoui de la transparence du personnel d’instructeurs à son endroit pendant qu’il était confiné aux gradins.

«Les entraîneurs ont fait un bon boulot pour m’expliquer les étapes de ce processus, a-t-il noté. J’ai beaucoup apprécié cela en tant que joueur. Ils m’ont dit que leur porte était toujours ouverte si j’avais des questions.»

«C’est évidemment décevant quand tu ne joues pas. Mais tu dois créer ta propre confiance. Ultimement, tu dois faire tout ton possible pour être prêt quand ton nom est appelé.»

Après ce match contre les Sabres, le Tricolore se dirigera vers Columbus, où elle visitera mercredi les Blue Jackets pour une deuxième fois en six jours.

Formation face aux Sabres

Cole Caufield - Nick Suzuki - Kirby Dach

Juraj Slafkovsky - Christian Dvorak - Brendan Gallagher

Evgenii Dadonov - Sean Monahan - Josh Anderson

Michael Pezzetta - Jake Evans - Joel Armia

Mike Matheson - Joel Edmundson

Kaiden Guhle - David Savard

Jordan Harris - Chris Wideman

Jake Allen