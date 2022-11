La NFL accusée de collusion

L’Association des joueurs de la NFL accuse les équipes de s’être entendues afin d’éviter les contrats dont les montants sont pleinement garantis.

C’est ce que le réseau ESPN a rapporté, mardi. Les joueurs ont en effet déposé une plainte pour collusion au cours des dernières semaines, et un conciliateur indépendant devrait se prononcer sur le sujet.

Selon cette plainte, les propriétaires des 32 équipes auraient conclu un accord, lors d’une réunion au mois d’août, pour cesser d’octroyer des ententes semblables à celle entre les Browns de Cleveland et Deshaun Watson (cinq ans et 230 millions $ pleinement garantis).

Il s’agissait du premier contrat de ce genre et il a certainement joué un rôle dans les demandes des autres pivots à la recherche d’un nouveau pacte, comme Lamar Jackson chez les Ravens de Baltimore. Ce dernier a notamment dit non à un contrat de six ans et de 290 millions $ récemment, alors que seule une somme de 133 millions $ était garantie.

Cette offre a d’ailleurs été à l’origine de cette démarche du syndicat, a avancé ESPN.