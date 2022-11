Josh Morrissey, futur candidat au trophée Norris?

Les Jets de Winnipeg sont de retour au plus fort de la course dans la section Centrale après une année de vaches maigres en 2021-2022. L’un des plus grands artisans de ce retour en force est leur défenseur numéro 1, Josh Morrissey.

L’arrière de 27 ans connaît ses meilleurs moments dans le circuit Bettman depuis le début de la campagne. Il a inscrit trois buts et 18 points en 17 rencontres, tout en passant en moyenne 23 min 29 s par partie sur la patinoire, un sommet pour l’équipe manitobaine.

Lundi, Morrissey a sorti les Jets de leur marasme. Menant 3 à 0 après 55 minutes de jeu, les hommes de Rick Bowness se dirigeaient aisément vers un gain contre les Hurricanes de la Caroline. Les «Canes» ont toutefois frappé trois fois en 4 min 09 s pour forcer la tenue d’une prolongation.

En période supplémentaire, le Québécois Pierre-Luc Dubois a envoyé Morrissey en échappée et celui-ci a permis aux siens de respirer à nouveau avec son deuxième du match.

«Je sentais que nous pouvions créer un revirement, s’est rappelé le défenseur albertain, en entrevue avec le réseau Sportsnet, après le duel. Nous avons pris possession du disque et je me suis mis en marche quand un de leurs gars a procédé à un changement. “Dubie” a fait une excellente passe et j’ai juste essayé d’en profiter.»

Des responsabilités offensives

Le jaillissement offensif de Morrissey, qui suit six saisons de 37 points ou moins, ne relève pas du hasard. Avant le début de la campagne, son nouvel entraîneur-chef lui avait donné le «feu vert» pour s’impliquer davantage en zone offensive.

«Nous en avons parlé, et je lui ai dit: “Nous avons besoin de [tes qualités offensives]. Nous allons tirer le maximum de ton potentiel. Je veux que tu patines et que tu t’impliques à l’attaque”, a raconté Bowness.

«Ce que je lui ai dit, c’est qu’à la fin de la saison, je voulais voir son nom parmi les 10 défenseurs ayant reçu le plus de votes pour le trophée Norris. Et il en a tiré une grande fierté.»

Ancien choix de premier tour, 13e au total de l’encan de 2013, Morrissey se situe au sixième rang des meilleurs pointeurs parmi les défenseurs de la Ligue nationale de hockey cette saison.

Il tentera de poursuivre sur cette lancée, mercredi, lorsque les Jets (11-5-1) visiteront le Wild du Minnesota (8-8-2).

L’équipe de Winnipeg affiche le troisième meilleur dossier de sa section et a récolté autant de points que l'Avalanche du Colorado, champion en titre de la Coupe Stanley, après 17 rencontres.