Et de 13 pour les Devils!

Les Devils du New Jersey ont signé un 13e gain de suite en venant à bout des Oilers d’Edmonton 5 à 2, lundi soir, au Prudential Center.

Cette fois, la troupe de l’entraîneur-chef Lindy Ruff a joué de chance pour prendre les devants. En deuxième période, le gardien des Oilers Stuart Skinner a mal manœuvré avec la rondelle sur un dégagement de ses rivaux. Il a remis malencontreusement le précieux objet à Dawson Mercer, qui n’a pas eu à trop forcer pour inscrire le but.

Avant la fin du deuxième tiers, Damon Severson a profité d’un bel échange avec ses coéquipiers pour doubler l’avance des siens. Le club albertain a ensuite réduit l’écart en troisième période, via Ryan Nugent-Hopkins. Tomas Tatar et Yegor Sharangovich ont toutefois brisé les espoirs de remontée des visiteurs.

Jesper Bratt a été l’autre buteur des vainqueurs, tandis que Nico Hischier a amassé trois mentions d’aide.

Chez les Oilers, Leon Draisaitl est devenu le cinquième joueur de l’histoire de son organisation à enfiler l’aiguille 100 fois en avantage numérique.

Les Devils essayeront d’obtenir une 14e victoire de suite mercredi soir, alors qu’ils recevront la visite des Maple Leafs de Toronto.

Les Bruins ne ralentissent pas

Les Devils ne sont pas la seule équipe sur une séquence de succès, puisque les Bruins de Boston ont engrangé une septième victoire consécutive en battant le Lightning 5 à 3 à Tampa Bay.

Les «Oursons» sont d’ailleurs la seule à avoir plus de gains que les Devils depuis le début de la présente campagne, eux qui comptent 17 victoires. Il s’agit d’une de plus que le club du New Jersey.

Contre les Lightning, Patrice Bergeron a amassé son 1000e point en carrière. Il a atteint ce prestigieux plateau en fournissant une mention d’aide sur la réussite de Brad Marchand. Le Québécois disputait un 1235e match en carrière dans la Ligue nationale. Il est le quatrième joueur de l’histoire des Bruins à réussir l’exploit après Raymond Bourque (1506), John Bucyk (1339) et Phil Esposito (1012).

David Krejci, Nick Foligno, Charlie Coyle et David Pastrnak ont été les autres marqueurs des Bruins dans l’affrontement du jour, tandis que la réplique des «Bolts» est venue des bâtons de Nicholas Paul (deux fois) et de Rudolfs Balcers.

Le club de Boston tentera de poursuivre son heureuse séquence contre les Panthers de la Floride mercredi.

