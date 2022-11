Ce que Deslauriers a dit à Xhekaj après le combat

Nicolas Deslauriers a parlé à Arber Xhekaj à la fin de leur combat, samedi.

Lors de son segment avec Jean-Charles Lajoie, mardi, Renaud Lavoie est revenu sur cette conversation en affirmant que le défenseur des Canadiens avait accepté de lui révéler ce que l'attaquant des Flyers avait décidé de lui dire.

«Regardez ce qui se passe à la fin du combat, Nicolas Deslauriers tombe sur Arber Xhekaj et il lui parle. J'ai demandé à Arber Xhekaj qu'est-ce que Nicolas Deslauriers lui disait? C'est quelqu'un qui a beaucoup de classe. Il l'a remercié pour le combat, l'a félicité et lui a dit de continuer ce qu'il faisait car il aimait beaucoup ce qu'il était en train de faire dans la LNH.»

Le journaliste de la chaîne TVA Sports ajoute que le défenseur des Canadiens est en train de se faire un nom dans le circuit Bettman.

«Arber Xhekaj est respecté de plus en plus dans cette ligue. Quand un gars comme Nicolas Deslauriers prend le temps de lui dire, c'est fait avec respect. Arber Xhekaj est en train de faire sa place de plus en plus dans la ligue.»

