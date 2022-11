Fantasy TVA Sports: Sidney Crosby explose

Sidney Crosby connaissait un bon début de saison. Après les quatre matchs des Penguins lors de la dernière semaine, le numéro 87 est désormais l'un des meilleurs pointeurs de la Ligue nationale de hockey.

Malgré ses 35 ans, rien ne semble prouver que Crosby ralentit. La semaine dernière, le capitaine des Penguins a amassé 11 points, dont deux matchs de quatre points, et a maintenant 27 points en 19 rencontres; une récolte bonne pour le septième rang des pointeurs de la LNH.

Cette semaine, les Penguins disputent à nouveau quatre parties.

Matthew Tkachuk (8 points) et le dynamique duo des Blues composé de Pavel Buchnevich et Jordan Kyrou (7 points) ont également bien fait.

Retour sur la semaine 6

Bravo à Jean-Claude Duguay pour son premier rang au classement de la dernière semaine, avec 78 points. Et il a réussi à le faire sans nommer Crosby son étoile en attaque. Il a plutôt misé gros sur les Panthers, avec Matthew Tkachuk, Carter Verhaeghe, Aleksander Barkov, Brandon Montour et Gustav Forsling. Force est d'admettre que le pari a rapporté gros. Également, un choix judicieux de Jordan Binnington (étoile) devant le filet.

De mon côté, avec 68 points - merci à Crosby - et le 28e échelon, c'est une semaine satisfaisante.

Prédictions pour la semaine 7

Cette semaine, il y aura beaucoup d'action dans la LNH alors que 17 formations disputeront quatre parties. Trois équipes, le Lightning, les Panthers et les Red Wings ne seront en action de deux fois. Les 12 autres clubs prendront part à trois rencontres.Voici les équipes qui joueront quatre fois :

Ducks d'Anaheim: STL, NYR , OTT , SEA

, , Coyotes de l'Arizona: NSH, CAR, DET, MIN

Flames de Calgary: PHI, PIT, WSH, CAR

Hurricanes de la Caroline: WPG, ARI , BOS, CGY

, BOS, Avalanche du Colardo: DAL, VAN , NSH, DAL

, NSH, Stars de Dallas: COL , CHI , WPG , COL

, , , COL Predators de Nashville: ARI , DET, COL , CBJ

, DET, , Devils du New Jersey: EDM , TOR , BUF, WSH

, , BUF, Islanders de New York: TOR, EDM , CBJ, PHI

, CBJ, Sénateurs d'Ottawa: SJS, VGK, ANA, LAK

Flyers de Philadelphie: CGY , WSH, PIT , NYI

, WSH, , Sharks de San Jose: OTT , SEA, LAK , VAN

, SEA, , Blues de St. Louis: ANA , BUF, TBL, FLO

, BUF, TBL, FLO Maple Leafs de Toronto: NYI , NJD, MIN, PIT

, NJD, MIN, PIT Canucks de Vancouver: VGK , COL, VGK, SJS

, COL, VGK, SJS Golden Knights de Vegas: VAN, OTT , SEA , VAN

, , Jets de Winnipeg: CAR, MIN, DAL, CHI

Les Penguins rejouent quatre rencontres alors Crosby reste dans mon club. McDavid, comme toujours, s'y retrouve également, tout comme Nathan MacKinnon. Martin Necas, Jason Robertson et David Pastrnak sont mes autres attaquants. En défense, avec les choix classiques de Cale Makar et Erik Karlsson, j'y rajoute Josh Morrissey et Miro Heiskanen, qui connaissent une bonne saison et dont les équipe jouent quatre fois.

Voici mon équipe pour la semaine :

Attaquants : Connor McDavid (Oilers, 4 points), Sidney Crosby (Penguins, 3 points), Nathan MacKinnon (Avalanche, 4 points, étoile), Martin Necas (Hurricanes, 1 point), Jason Robertson (Stars, 3 points), David Pastrnak (Bruins, 3 points)

Défenseurs : Cale Makar (Avalanche, 3 points, étoile) Erik Karlsson (Sharks, 2 points), Josh Morrissey (Jets, 1 point), Miro Heiskanen (Stars, 1 point)

Gardiens de but : Alexandar Georgiev (Avalanche, 3 points, étoile), Logan Thompson (2 points)

Rappel des règlements

Chaque semaine, vous devrez sélectionner six attaquants, quatre défenseurs et deux gardiens de but, pour un total de 12 joueurs. Ces joueurs ont une cote allant de 1 à 4 points et vous aurez un maximum de 30 points à dépenser pour construire votre formation.

De plus, vous devrez choisir un attaquant, un défenseur et un gardien de but qui seront les étoiles de votre équipe. Ces joueurs vont rapporteront le double des points.Le système de pointage est le suivant pour les attaquants et les défenseurs: 1 point par but, 1 point par aide. Pour les gardiens, c’est 2 points par victoire, 1 point pour une défaite en prolongation/tirs de barrage et 1 point supplémentaire pour un blanchissage. Les points seront calculés sur une base hebdomadaire allant du lundi au dimanche. Cette semaine, vous avez jusqu'à lundi, 17h30, pour effectuer vos sélections.