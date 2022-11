Le livre de Pierre Gervais n'a pas fini de faire réagir.

Lors de son segment à l'émission «La Poche Bleue le midi», lundi, Louis Robitaille a critiqué les propos sévères tenus à l'endroit de Dominique Ducharme.

«Ça me rend extrêmement mal à l'aise. Dominique Ducharme ne mérite pas ça. C'est tellement une bonne personne. C'est un gars qui a été lancé dans la gueule du loup. À un moment donné, il a fait ce qu'il pensait qui était le mieux. Pierre Gervais, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais il y a deux côtés à la médaille.»

Selon l'entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau, il aurait été préférable que certaines choses restent dans la chambre.

«Il y a plusieurs choses qu'on ne sait pas. Pour moi, un vestiaire c'est un vestiaire, et il y a beaucoup de choses qui doivent rester à l'intérieur de ça parce que les émotions sont nombreuses au hockey. Ce n'est jamais parfait. Tu as des hauts, des bas et des querelles. C'est comme une famille. C'est normal de passer au travers de ça.»

Robitaille ajoute que Ducharme n'a pas fait uniquement que de mauvaises choses à la barre de la formation montréalaise.

«On oublie que Dominique Ducharme a amené les Canadiens de Montréal à la première finale de la coupe Stanley depuis 1993. Depuis qu'il a quitté, on fait des comparaisons avec Martin St-Louis. On trouve que Dom n'était pas bon. Il a fait un travail incroyable. Il a gagné la coupe Memorial et une médaille d'or avec Équipe Canada junior.»

L'analyste est également certain que Ducharme aura la chance de rebondir un jour dans le circuit Bettman.

«Moi, je lui lève mon chapeau. Il n'y a aucun entraîneur qui est parfait. Je suis convaincu qu'il va faire un retour dans la LNH et qu'il va grandir de tout ça. C'est dur de voir ça. Est-ce qu'il y avait des intentions mesquines? Je suis content de voir les joueurs le défendre.»

