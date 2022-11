Un nouveau record de la NFL signé Cordarrelle Patterson

Cordarrelle Patterson a établi une nouvelle marque dans l’histoire de la NFL, dimanche à Atlanta, inscrivant un neuvième touché sur un retour de botté d’envoi dans un gain de 27 à 24 de ses Falcons contre les Bears de Chicago.

Patterson a capté le ballon dans sa propre zone des buts et a parcouru les 103 verges le séparant de la ligne des buts adverse. Il était auparavant à égalité avec Josh Cribbs et Leon Washington, tous deux retraités.

À lire aussi: Le Rouge et Or à la Coupe Vanier

Ce majeur permettait aux favoris locaux de réduire l’écart à trois points. C’est ensuite le botteur Younghoe Koo qui a fait la différence en brisant l’égalité avec un placement de 53 verges au dernier quart.

Encore le protocole pour Stafford

Les Rams de Los Angeles se sont pour leur part inclinés 27 à 20 devant les Saints à La Nouvelle-Orléans. Ils pourraient par ailleurs avoir également perdu les services de leur quart-arrière Matthew Stafford.

Le pivot a en effet quitté le match au troisième quart et devra suivre à nouveau le protocole des commotions cérébrales. Il avait eu le feu vert des médecins vendredi. Il avait préalablement raté le match de la semaine 10 après s’être frappé la tête une première fois le 6 novembre contre les Buccaneers de Tampa Bay.

Stafford avait complété 11 de ses 18 passes, dont deux pour des touchés. Andy Dalton a fait mieux dans l’autre clan, trouvant ses receveurs 21 fois en 25 tentatives pour 260 verges et trois majeurs.

En bref

Lamar Jackson a inscrit le seul touché du match avec ses jambes dans un gain de 13 à 3 des Ravens contre les Panthers de la Caroline à Baltimore.

Kendall Fuller a rapidement retourné une interception pour le touché et les Commanders de Washington ont aisément vaincu les Texans 23 à 10, à Houston.

Les Colts ont bien failli causer la surprise contre les Eagles à Indianapolis, mais le club de Philadelphie a réussi deux touchés au quatrième quart pour l’emporter 17 à 16.

À Detroit, Tyler Bass a réussi pas moins de six placements, le plus long sur 56 verges, et les Bills de Buffalo ont triomphé 31 à 23 contre les Browns de Cleveland.

La défensive des Patriots de la Nouvelle-Angleterre a limité les Jets de New York à 103 verges pour l’emporter 10 à 3 à Foxborough.

Jamaal Williams a réussi trois touchés au sol et les Lions de Detroit ont surpris les Giants 31 à 18 à New York.