Tarasov tient tête aux Panthers

Le gardien Daniil Tarasov est peut-être 10 fois moins rémunéré que son compatriote Sergei Bobrovsky, mais cela ne l’a pas empêché de remporter son duel face au gardien des Panthers de la Floride dans une victoire de 5 à 3 des Blue Jackets, dimanche à Columbus.

Les visiteurs ont mitraillé la cage de Tarasov, qui en était à son 10e match dans la Ligue nationale de hockey. Le portier russe de 23 ans s’est toutefois dressé tel un mur devant les attaques des Panthers, repoussant 46 des 49 rondelles dirigées vers lui.

Matthew Tkachuk, Aaron Ekblad et Colin White ont été les trois seuls joueurs qui sont parvenus à résoudre l’énigme de Tarasov, qui profite de la blessure d’Elvis Merzlikins pour s’établir dans le circuit.

Même si les Blue Jackets n’ont cadré que 23 lancers dans la rencontre, ils ont tout de même percé les tympans de leurs rivaux en faisant retentir le canon du Nationwide Arena à cinq reprises.

Boone Jenner, avec deux buts, et Johnny Gaudreau, avec un but et une mention d’aide, ont notamment donné des maux de tête à Bobrovsky et sa brigade défensive.

Yegor Chinakhov et Sean Kuraly ont été les autres marqueurs pour les Jackets.

En vertu d’un dossier de 4-4-1 et d’un taux d’efficacité de ,888, Bobrovsky ne fait rien pour aider sa cause pendant l’ascension de son jeune collègue Spencer Knight. Ce dernier a maintenu une fiche de 5-3-1 et un taux d’efficacité de ,918.