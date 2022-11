Le 1000e de Malkin à Chicago pour la journée Hossa

Les Penguins de Pittsburgh sont de passage à Chicago pour y affronter les Blackhawks, ce soir, pour la soirée en l’honneur d’un joueur qui a rendu de fiers services aux deux organisations.

Notons d'emblée que les favoris de la foule sont invaincus en temps réglementaire face à leur adversaire du jour à domicile depuis 2003 avec une séquence active de 10 matchs avec au moins un point (9-0-1) et une série de huit victoires consécutives contre les «Pens», datant du 13 janvier 2006.

Les Penguins (8-7-3) tenteront de coller une troisième victoire consécutive à leur fiche face aux Blackhawks (6-8-3).

Ces derniers ont échappé leurs deux derniers matchs et n’ont que deux gains à leurs 10 derniers duels. Ils partagent aussi un sommet peu édifiant, celui du moins de buts comptés cette saison (41).

Pluie d'éloges pour Malkin

À quelques heures de ce match fatidique, Crosby a rapidement fait valoir que bien peu de joueurs ont été en mesure de poursuivre leur carrière dans cette situation.

«C'est un accomplissement remarquable, a déclaré le capitaine de la formation de la Pennsylvanie, selon le site officiel de la LNH. Il faut aussi considérer tout ce qu'il a traversé. Plusieurs joueurs auraient peut-être arrêté de jouer s'ils avaient vécu tout ce qu'il a traversé comme épreuves. Je pense que c'est un accomplissement en soi, mais encore plus quand on considère ce que ça lui a pris pour s'y rendre.»

«Jouer comme il le fait après avoir subi deux opérations au ligament croisé antérieur, je ne pense pas que bien des joueurs seraient en mesure de faire ça», a ajouté Crosby, qui est coéquipier avec Malkin depuis son premier match au sein du circuit.

Bien entendu, Malkin a eu droit à une pluie d’éloges lorsque ses coéquipiers et ses entraîneurs ont été appelés à commenter sa carrière. Mike Sullivan n’a pas manqué de rappeler son rôle majeur dans les deux conquêtes de la coupe Stanley sous sa férule.

«"Geno" est un vrai compétiteur, a dit le pilote. Je pense que son esprit compétitif passe parfois sous le radar. Mais il doit être considéré comme un talent générationnel. Il a joué un rôle tellement important dans nos conquêtes de la coupe Stanley depuis que je suis ici.»

Honneur pour Hossa

Avant la rencontre, le numéro 81 de Marian Hossa sera hissé aux chevrons du United Center. Le Slovaque sera le huitième joueur à voir son numéro retiré par la concession de l’Illinois.

Trois fois champion de la Coupe Stanley, Hossa a récolté les deux tiers de ses points en carrière en séries éliminatoires avec les Blackhawks et les Penguins (99 sur 149).

Il a également récolté 186 buts, 229 aides et 415 points en 534 matchs de saison régulière avec les Hawks, son plus haut total de passes décisives, de points et de matchs avec une seule équipe.

En 2010, Hossa est est devenu le premier joueur de l'histoire de la LNH à participer à la finale de la Coupe Stanley pendant trois années consécutives avec un club différent chaque fois (une liste à laquelle Corey Perry a ajouté son nom en 2022).

Il a finalement hissé la Coupe lors de son troisième voyage en finale – et a de nouveau gagné avec Chicago en 2013 et 2015.