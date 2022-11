Déception pour Laurent Dubreuil au sprint par équipe

La dernière participation de Laurent Dubreuil à un sprint par équipe remontait à février 2020, où son équipe avait été disqualifiée aux Championnats du monde par distance de Salt Lake City.

La discipline avait été retirée du calendrier en 2021, écourté en raison de la pandémie, puis ne faisait pas partie du programme lors de l’année olympique.

Dimanche à la Coupe du monde de patinage de vitesse courte piste de Heerenveen, Dubreuil a fait équipe avec Christopher Fiola et Connor Howe pour finir au septième rang. Le trio canadien a signé un temps de 1 min 20,58 s et a vu les Chinois l’emporter en 1 min 19,55 s. Les Néerlandais (+0,27 s) et les Américains (+0,35 s) sont aussi montés sur le podium.

«Ç’a été une course plutôt désastreuse pour nous aujourd’hui. On a eu de la difficulté à exécuter notre plan de match et on n’a pas assez bien patiné pour gagner une médaille. Je pense qu’on a la force et le personnel pour y arriver», a analysé Laurent Dubreuil.

En prenant beaucoup de vitesse au début de la course, les deux Québécois ont finalement distancé Howe, qui avait la tâche de fermer la marche. Médaillé d’or du 1500 m un peu plus tôt, l’Albertain n’a pu profiter de l’aspiration de ses coéquipiers.

«C’est un des meilleurs au monde, mais aucune chance d’avoir un résultat quand il patine seul comme ça dans une épreuve d’équipe. On a mal géré et on va apprendre de tout ça pour lui permettre d’entrer dans le train la prochaine fois», a précisé Dubreuil qui, malgré sa médaille d’or au 500 m, a tenu à souligner sa déception en ce qui a trait ses deux autres courses de la fin de semaine.

«J’ai gagné le 500 m et je suis premier au monde, alors c’est automatiquement une bonne Coupe du monde. Pour différentes raisons, mes courses n’ont pas toujours été comme je l’aurais voulu. Surtout au 1000 m, où j’avais ce qu’il fallait pour décrocher une médaille. J’ai hâte de me reprendre sur cette distance», a conclu le Lévisien.

La prochaine Coupe du monde est prévue à Calgary du 8 au 10 décembre. Mais avant, les patineurs de vitesse sur longue piste ont rendez-vous à Québec, du 1er au 3 décembre, à l’occasion des Championnats des quatre continents.