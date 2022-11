Cyclisme: Guillemette prend la tête du classement général

Deux participations en Ligue des champions et déjà deux médailles pour le pistard Mathias Guillemette. Médaillé de bronze à la course par élimination de Berlin cette fin de semaine, le Québécois trône désormais au sommet du classement général du circuit aux épreuves d’endurance.

Le Trifluvien avait remporté l’or à cette discipline la semaine dernière en Espagne. Il était surpris par sa performance, mais a démontré une fois de plus qu’il avait sa place parmi l’élite. Samedi, il est demeuré parmi les cinq premiers coureurs tout au long de la course par élimination. Pendant ce temps, son compatriote Dylan Bibic était bien placé en tête. Son accélération au dernier tour a eu raison du Britannique William Perrett et lui a permis de l’emporter.

Guillemette, âgé de 20 ans, a également terminé sixième du scratch à Berlin. Il totalise 55 points au classement général des courses d’endurance et détient une avance de 5 points sur le Britannique Mark Stewart.

«Le plan a bien fonctionné», a-t-il partagé au bord de la piste. Tôt dans la course, il souhaitait mettre de la pression sur les meneurs.

«J’ai eu à prendre des risques aujourd’hui. C’est toujours une épreuve très physique, où tu dois courser à proximité des autres. Certaines personnes ne sont pas confortables avec ça. Personnellement, après mes dernières performances, je commence à l’être davantage.»

La troisième étape de la Ligue des champions sera disputée à Saint-Quentin-en-Yvelines, en France.