«Très spécial» de revenir au Mondial, se réjouit Eriksen

« C'est très spécial de revenir au Mondial avec l'équipe nationale », s'est réjoui le milieu de terrain danois Christian Eriksen, qui a repris la compétition après avoir été victime d'un arrêt cardiaque en plein match lors de l'Euro en 2021 et sera l'un des adversaires de la France dans le groupe D.

« C'est une chose à laquelle j'ai déjà goûté (en 2010 et 2018, ndlr) et je suis très content d'y revenir. (L'accident) m'a fait apprécier la vie et le fait d'être avec ma famille en laissant tout le reste de côté », a déclaré le meneur de jeu, âgé de 30 ans.

Eriksen s'était effondré lors du match Danemark-Finlande en juin 2021 à Copenhague et avait dû être réanimé sur le terrain. Sur la route de l'hôpital, il avait dit à son épouse qu'il ne jouerait probablement plus jamais au football.

Pourtant huit mois plus tard, il était de retour à la compétition grâce à un défibrillateur cardiaque qu'on lui a implanté. Il a toutefois dû quitter son club d'alors, l'Inter Milan, car l'Italie n'autorise pas les footballeurs à jouer avec ce dispositif.

C'est le club londonien de Brentford, promu en Premier League, qui lui a permis de rechausser les crampons. Avec succès puisqu'il n'a pas tardé à être rappelé en équipe nationale.

Le Danemark jouera son premier match du Mondial contre la Tunisie mardi puis affrontera la France le 26 novembre et l'Australie le 30.

« Je sais que nous avons battu la France (en Ligue des nations, 2-1 au Stade de France le 3 juillet et 2-0 à Copenhague le 25 septembre, ndlr) mais normalement la France dans un grand tournoi, c'est une équipe différente de ce qu'elle est le reste de l'année. Nous savons ce qu'il faut faire et nous sommes impatients d'y être », a déclaré le milieu de terrain.

Le sélectionneur adjoint Morten Wieghorst a souligné qu'Eriksen était « une source d'inspiration » pour ses coéquipiers et pour tout le pays. « Je pense qu'il est encore meilleur qu'avant son accident, si c'est possible », a-t-il dit.