Six joueurs de la MLS qui pourraient se démarquer au Qatar

La Major League Soccer (MLS) sera représentée par un nombre record d’athlètes à la Coupe du monde de 2022, au Qatar. Trente-six joueurs de la ligue ont été sélectionnés par leur équipe nationale. En voici six qui devraient tirer leur épingle du jeu.

Ismaël Koné

Six joueurs du CF Montréal sont dans la formation du Canada. Les défenseurs Kamal Miller et Alistair Johnston, ainsi que le milieu de terrain Samuel Piette jouent déjà un rôle de premier plan dans la formation de John Herdman, mais un jeune talent se démarque de plus en plus. Le Québécois Ismaël Koné pourrait s’ouvrir des portes en Europe s’il connait un bon Mondial.

Jesus Ferreira

L’attaquant du FC Dallas en est un autre qui pourrait rejoindre le Vieux Continent prochainement. Ferreira a inscrit 18 buts en 33 matchs en MLS cette saison et il marque aussi régulièrement avec les États-Unis. Ce n’est qu’une question de temps avant de voir le jeune homme de 21 ans exploser.

Facundo Torres

Torres est l’un des rares ailiers que l’entraîneur-chef de l’Uruguay, Diego Alonso, a choisi d’amener au Qatar. Le latéral gauche a connu une superbe saison avec l’Orlando City SC et pourrait être un joueur important pour le pays de l’Amérique du Sud, qui pourrait causer une surprise. Avec des attaquants comme Luis Suarez, Darwin Nunez et Edinson Cavani, Facundo Torres ne manquera pas de partenaires de danse.

Gareth Bale

Le Gallois a fait une entrée remarquée en MLS en étant l’un des héros de la conquête du championnat du circuit Garber par le Los Angeles FC. À 33 ans, Bale a évidemment ralenti, mais il demeure le cœur et l’âme des Dragons. Il sera intéressant de voir ce que l’ailier fera lors du premier match, face aux Américains.

Jose Cifuentes

Le milieu de terrain Jose Cifuentes fait partie d’un trio de joueurs du LAFC qui représenteront l’Équateur à cette Coupe du monde. La valeur du joueur de 23 ans est en forte hausse depuis qu’il a rejoint les rangs de la MLS en 2020. Il a solidifié l’escouade des champions en titre dans l’axe, en plus d’ajouter sept buts et six passes décisives cette année. L’Équateur ne devrait pas causer de surprise au Qatar, mais ses joueurs seront excitants à regarder.

Thiago Almada

En voilà un qui a joué de beaucoup de chance. Le forfait sur blessure de Joaquin Correa a poussé le sélectionneur Lionel Scaloni à se tourner vers Almada, un jeune milieu offensif qui évolue à Atlanta. Celui-ci n’a qu’un match international derrière la cravate, mais son jeu a été complimenté par nul autre que Lionel Messi dans les derniers jours. C’est peut-être maintenant ou jamais pour l’Argentine, qui sera l’un des favoris pour ce tournoi.

-D’autres joueurs de la MLS à surveiller au Qatar : Karol Swiderski (Charlotte FC, Pologne), Xherdan Shaqiri (Fire de Chicago, Suisse), Walker Zimmerman (Nashville SC, États-Unis), Hector Herrera (Dynamo de Houston) et Nouhou Tolo (Sounders de Seattle, Cameroun)