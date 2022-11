Quand les joueurs des Canadiens font oublier le cancer à Étienne

Publié aujourd'hui à 14h49

Mis à jouraujourd'hui à 14h49

Grâce à Leucan, un organisme québécois qui vient en aide aux enfants atteints de cancer, j’ai fait la connaissance d’Étienne.

Étienne est âgé de 13 ans. Il souffre de la leucémie aiguë lymphoblastique. Jusqu’au mois de mai 2021, tout allait bien dans sa vie. Il jouait au niveau Pee-Wee AA pour Les Étoiles du St-Laurent et il menait une vie normale pour un garçon de son âge.

Malheureusement, à la suite d’une série de symptômes, la terrible nouvelle est tombée. Depuis ce temps, Étienne mène un courageux combat face à la maladie. Chimiothérapie, physiothérapie, tests, soins et traitement, il fait preuve d’un courage remarquable pour gagner son combat.

Sa mère m’a dit que l’attitude de son fils est irréprochable. Sa condition demeure précaire, mais ce qui le garde motivé et déterminé, c’est le hockey.

Étienne adore notre sport national. Il suit tout et regarde tout. En plus, il collectionne les chandails de hockey et il assiste à plusieurs matchs.

Afin de le récompenser pour ses efforts sans relâche, j’ai invité Étienne à venir voir un entraînement des Canadiens et à rencontrer les joueurs dans le vestiaire de l’équipe.

C’est ce nous avons fait lundi matin, à Brossard. Même si son état de santé était fragile, Étienne a trouvé l’énergie nécessaire pour quitter l’hôpital Ste-Justine et pour venir me rejoindre en compagnie de sa mère, Isabelle.

Ainsi, il a pu rencontrer les joueurs des Canadiens qui ont été généreux, attentionnés et très sincères à son endroit. Il a pu prendre des photos, obtenir des autographes et échanger avec les joueurs.

Étienne était particulièrement fébrile de rencontrer son joueur préféré, Cole Caufield. L’entraîneur-chef Martin St-Louis a aussi tenu à le saluer.

L’organisation des Canadiens, avec en tête Geneviève Paquette et Chantal Machabée, a tout fait pour faire passer un moment inoubliable à Étienne.

Il démontre une détermination hors norme. Ses prochains objectifs sont de recouvrer la santé, rejouer au hockey et amorcer des études en médecine.

Nous sommes tous derrière toi, Étienne.

Bon courage.